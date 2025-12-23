La Compagnie des Alpes a finalisé, via sa filiale Urban Soccer l'acquisition de Sport4lux, un centre sportif situé à Munsbach, le principal centre de loisirs sportifs du Luxembourg.
"Ce rapprochement souligne la pertinence du savoir-faire d'Urban à racheter des centres indépendants, et de les accompagner dans un développement ambitieux en apportant son portefeuille d'offre et de services" indique le groupe.
Le groupe compte notamment sur l'arrivée prochaine de la Paris Saint-Germain Academy France pour la première fois au Luxembourg et un merchandising renforcé grâce aux partenariats avec Nike, HEAD et Bullpadel.
Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 10 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, et Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval) et 12 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope).
En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 domaines skiables, dont Chamonix.
Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (46%) et exploitation de Domaines skiables (44,6%).
