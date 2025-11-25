Compass perd près de 4% à Londres, à la suite de la présentation par le géant des services de restauration collective de ses résultats au titre de son exercice 2024-25, ressortis globalement conformes aux attentes du marché.
En données sous-jacentes, le groupe britannique a vu son BPA augmenter de 11,1% à 131,9 pence et son profit opérationnel croitre de 11,7% (à changes constants) à 3,33 MdsUSD, des niveaux à peu près en ligne avec les attentes de Jefferies.
A 46,1 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 8,7% en organique, une croissance accompagnée d'une hausse de 4,5% de ses nouvelles affaires nettes, se situant ainsi au sein de sa fourchette-cible de 4-5% pour la 4e année consécutive.
"La forte performance de cette année, combinée à des opportunités de marché significatives, renforcent notre confiance dans la pérennité de notre algorithme de croissance à long terme", affirme son CEO Dominic Blakemore.
Pour 2026, Compass prévoit une croissance de son bénéfice d'exploitation sous-jacente d'environ 2%, portée notamment par une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7% et une progression continue de ses marges.
Compass Group PLC est le n° 1 mondial de la restauration collective et concédée. Le CA par marché se répartit comme suit :
- entreprises et administrations (37,7%) ;
- établissements de soins et maisons de retraite (23,7%) ;
- établissements d'enseignement (18%) ;
- établissements de sport et de loisirs (13,9%) ;
- autres (6,7%) : secteurs des industries pétrolière, gazière et minière, de la construction et de la défense.
L'exploitation des restaurants est assurée notamment sous les marques Medirest, Morrison, ESS, Eurest, Bon Appétit, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,2%), Amérique du Nord (68%) et autres (8,8%).
