Compass en retrait après des résultats annuels en ligne

Compass perd près de 4% à Londres, à la suite de la présentation par le géant des services de restauration collective de ses résultats au titre de son exercice 2024-25, ressortis globalement conformes aux attentes du marché.



En données sous-jacentes, le groupe britannique a vu son BPA augmenter de 11,1% à 131,9 pence et son profit opérationnel croitre de 11,7% (à changes constants) à 3,33 MdsUSD, des niveaux à peu près en ligne avec les attentes de Jefferies.



A 46,1 MdsUSD, son chiffre d'affaires a augmenté de 8,7% en organique, une croissance accompagnée d'une hausse de 4,5% de ses nouvelles affaires nettes, se situant ainsi au sein de sa fourchette-cible de 4-5% pour la 4e année consécutive.



"La forte performance de cette année, combinée à des opportunités de marché significatives, renforcent notre confiance dans la pérennité de notre algorithme de croissance à long terme", affirme son CEO Dominic Blakemore.



Pour 2026, Compass prévoit une croissance de son bénéfice d'exploitation sous-jacente d'environ 2%, portée notamment par une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7% et une progression continue de ses marges.