Compass : UBS maintient son conseil à l'achat

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 3 010 pence. Cette cible représente un potentiel de hausse de 19% pour le titre du groupe britannique de restauration collective.



'Les prévisions pour l'exercice 2026 seront suivies de près, mais l'historique des prévisions prudentes pourrait indiquer une hausse des perspectives. Sur l'ensemble de l'année, nous anticipons une hausse des estimations de la consommation' indique UBS.



'Compass est toujours bien placé pour tirer parti de sa solidité opérationnelle et financière afin de conquérir des parts' estime UBS.



La croissance pour l'ensemble de l'exercice se situera au-dessus de 7,5%, a indique le groupe, tandis que sa marge opérationnelle devrait continuer de progresser.