UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 3 010 pence. Cette cible représente un potentiel de hausse de 19% pour le titre du groupe britannique de restauration collective.
'Les prévisions pour l'exercice 2026 seront suivies de près, mais l'historique des prévisions prudentes pourrait indiquer une hausse des perspectives. Sur l'ensemble de l'année, nous anticipons une hausse des estimations de la consommation' indique UBS.
'Compass est toujours bien placé pour tirer parti de sa solidité opérationnelle et financière afin de conquérir des parts' estime UBS.
La croissance pour l'ensemble de l'exercice se situera au-dessus de 7,5%, a indique le groupe, tandis que sa marge opérationnelle devrait continuer de progresser.
Compass Group PLC est le n° 1 mondial de la restauration collective et concédée. Le CA par marché se répartit comme suit :
- entreprises et administrations (37,7%) ;
- établissements de soins et maisons de retraite (23,7%) ;
- établissements d'enseignement (18%) ;
- établissements de sport et de loisirs (13,9%) ;
- autres (6,7%) : secteurs des industries pétrolière, gazière et minière, de la construction et de la défense.
L'exploitation des restaurants est assurée notamment sous les marques Medirest, Morrison, ESS, Eurest, Bon Appétit, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,2%), Amérique du Nord (68%) et autres (8,8%).
