Comptes dans le rouge chez Tripadvisor mais le marché y croit encore
Le groupe de voyage en ligne a publié des résultats trimestriels contrastés : si la perte nette a quasiment triplé au premier trimestre, l'EBITDA ajusté fait mieux que le consensus malgré un contexte macroéconomique délicat. Le marché salue aussi une génération de cash solide et la poursuite de la forte croissance chez Viator et de TheFork : le titre gagne près de 1,5% à New York.
Les temps sont durs pour Tripadvisor ! Au premier trimestre, la société de voyage en ligne a vu sa perte nette publiée quasiment tripler en l'espace d'un an, passant de 11 MUSD à 32,4 MUSD. Le groupe fait néanmoins légèrement mieux que le consensus qui tablait sur une perte de 34,4 MUSD. Le BPA dilué s'établit à -0,28 USD, contre -0,08 USD un an plus tôt, en ligne avec les attentes du marché.
La situation n'est guère plus favorable en données ajustées : la perte atteint 13,1 MUSD, loin du bénéfice de 20,9 MUSD enregistré au 1er trimestre 2025. Le BPA ajusté ressort quant à lui à -0,11 USD, contre +0,14 USD un an auparavant.
Le chiffre d'affaires du groupe recule de 4% sur un an à 382,4 MUSD, un niveau légèrement inférieur au consensus (385 MUSD). A taux de change constants, la baisse atteint même 8%.
Dans le détail, la division Experiences, portée par Viator, reste le principal moteur de croissance du groupe. Son chiffre d'affaires progresse de 8% à 167,9 MUSD, ou de 4% à changes constants. TheFork contribue également à la croissance du groupe avec un CA en hausse de 23% à 57,3 MUSD, soit une hausse de 11% à changes constants. L'activité affiche un EBITDA ajusté positif de 4,6 MUSD, contre une perte ajustée de 3,5 MUSD un an plus tôt.
En revanche, l'activité Hotels and Other continue de se contracter. Le chiffre d'affaires du segment chute de 20% à 157,9 MUSD, et de 22% à changes constants. Les revenus hôteliers reculent notamment de 23% à 114,4 MUSD.
Tripadvisor enregistre finalement une chute de 50% de son EBITDA ajusté, à 22,1 MUSD, un niveau qui reste toutefois supérieur au consensus qui visait 16,5 MUSD. Le free cash flow progresse pour sa part de 22% à 101,3 MUSD.
Le groupe indique qu'il disposait de 1,1 MdUSD de trésorerie au 31 mars et indique avoir remboursé le 1er avril l'intégralité de ses obligations convertibles arrivant à échéance en 2026, pour un montant de 345,4 MUSD.
"Nous avons commencé 2026 avec un chiffre d'affaires conforme aux attentes et un EBITDA ajusté supérieur à nos anticipations malgré un environnement macroéconomique dynamique", a commenté Matt Goldberg, directeur général du groupe.
Le titre est en net repli depuis le début de l'année, avec une contraction de l'ordre de 22%.
TripAdvisor, Inc. est une société de voyage en ligne. La société s'appuie sur ses marques, sa technologie et ses capacités pour mettre en relation son public mondial avec des partenaires par le biais de contenus, de conseils de voyage et de places de marché bilatérales pour des expériences, des hébergements, des restaurants et d'autres catégories de voyages. L'entreprise opère à travers trois segments : Brand Tripadvisor, Viator et TheFork. Le segment Brand Tripadvisor propose une plateforme mondiale en ligne permettant aux voyageurs de découvrir, de générer et de partager un contenu authentique généré par les utilisateurs (UGC) sous la forme d'évaluations et d'avis sur des destinations, des points d'intérêt (POI), des expériences, des hébergements, des restaurants et des croisières. Le segment Viator offre aux voyageurs un marché en ligne complet qui donne accès à plus de 350 000 expériences et à plus de 55 000 opérateurs d'expériences. Le segment Fork offre un marché en ligne qui permet aux convives de découvrir et de réserver en ligne dans environ 55 000 restaurants dans 11 pays.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.