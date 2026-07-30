L'indice du sentiment économique, mesuré aussi bien auprès des entreprises que des ménages, a augmenté de 1,5 point sur le mois qui s'achève pour remonter à 96,9 contre 95,4 en juin.

Les économistes l'attendaient autour de 96.

Pour l'ensemble de l'Union européenne, l'indice de confiance ressort en hausse à 97,2, après 95,7 le mois précédent.

Dans la zone euro, l'indice du climat des affaires au sein de l'industrie s'est amélioré de 1,3 point, tandis qu'il a progressé de 0,5 point dans les services. La confiance du consommateur s'est, elle, accrue de 1,9 point.