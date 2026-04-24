Selon le broker, le marché interprète "fondamentalement à tort" comme "un risque spéculatif" le cycle d'investissement agressif et garanti par contrat du groupe, longtemps reconnu comme leader des bases de données et des logiciels d'entreprise.

"Oracle met désormais à profit ses décennies d'expertise pour construire un cloud de nouvelle génération hautement différencié qui conquiert les charges de travail IA les plus exigeantes au monde", explique Wedbush.

Il voit le groupe "à l'aube d'un repositionnement important alors qu'il concrétise cette opportunité générationnelle, une vision soutenue par des partenariats avec des leaders de l'IA tels qu'OpenAI et Nvidia, ainsi que par des initiatives comme le projet Stargate".

Alors qu'Oracle continue de transformer son carnet de commandes en chiffre d'affaires, Wedbush s'attend à ce que "le récit du marché passe du risque de capital à une histoire de croissance durable et à long terme qui se déroule".