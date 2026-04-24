Confiant au sujet de l'IA, Wedbush entame un suivi d'Oracle à surperformance
Wedbush entame une couverture d'Oracle avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 225 USD, estimant que le groupe "est en voie de devenir un fournisseur d'infrastructure fondamental pour la Révolution de l'IA".
Selon le broker, le marché interprète "fondamentalement à tort" comme "un risque spéculatif" le cycle d'investissement agressif et garanti par contrat du groupe, longtemps reconnu comme leader des bases de données et des logiciels d'entreprise.
"Oracle met désormais à profit ses décennies d'expertise pour construire un cloud de nouvelle génération hautement différencié qui conquiert les charges de travail IA les plus exigeantes au monde", explique Wedbush.
Il voit le groupe "à l'aube d'un repositionnement important alors qu'il concrétise cette opportunité générationnelle, une vision soutenue par des partenariats avec des leaders de l'IA tels qu'OpenAI et Nvidia, ainsi que par des initiatives comme le projet Stargate".
Alors qu'Oracle continue de transformer son carnet de commandes en chiffre d'affaires, Wedbush s'attend à ce que "le récit du marché passe du risque de capital à une histoire de croissance durable et à long terme qui se déroule".
Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (76,7%) ;
- prestations de services aux clients (9,1%) ;
- vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (9,1%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ;
- vente de matériels (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (63,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,4%) et Asie Pacifique (12,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.