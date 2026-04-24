Confiant au sujet de l'IA, Wedbush entame un suivi d'Oracle à surperformance

Wedbush entame une couverture d'Oracle avec une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 225 USD, estimant que le groupe "est en voie de devenir un fournisseur d'infrastructure fondamental pour la Révolution de l'IA".

Selon le broker, le marché interprète "fondamentalement à tort" comme "un risque spéculatif" le cycle d'investissement agressif et garanti par contrat du groupe, longtemps reconnu comme leader des bases de données et des logiciels d'entreprise.



"Oracle met désormais à profit ses décennies d'expertise pour construire un cloud de nouvelle génération hautement différencié qui conquiert les charges de travail IA les plus exigeantes au monde", explique Wedbush.



Il voit le groupe "à l'aube d'un repositionnement important alors qu'il concrétise cette opportunité générationnelle, une vision soutenue par des partenariats avec des leaders de l'IA tels qu'OpenAI et Nvidia, ainsi que par des initiatives comme le projet Stargate".



Alors qu'Oracle continue de transformer son carnet de commandes en chiffre d'affaires, Wedbush s'attend à ce que "le récit du marché passe du risque de capital à une histoire de croissance durable et à long terme qui se déroule".