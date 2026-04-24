Confiant pour ses perspectives, Deutsche Bank relève sa cible sur STMicro
Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur STMicroelectronics avec un objectif de cours relevé de 42 à 52 EUR, au lendemain de l'annonce d'un 1er trimestre meilleur que sa normale saisonnière et avec une forte prévision pour le 2e trimestre.
La banque allemande voit le fabricant de puces approcher les 4 MdsUSD de revenus trimestriels l'année prochaine, ce qui devrait lui permettre d'atteindre près de 40% de marge brute ajustée contre une fourchette de 34-35% au 1er semestre 2026.
Selon Deutsche Bank, cela devrait entraîner un retour à une marge opérationnelle de l'ordre de 15% ("mid-teens"), contre environ 5% en 2025, malgré la forte hausse des dépenses opérationnelles cette année, et un quasi-doublement du BPA l'année prochaine.
"Avec une action se traitant à environ 22 fois le BPA attendu en 2027, globalement en ligne avec les pairs, nous continuons de voir du potentiel de hausse grâce à une forte dynamique de croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires", ajoute la banque.
Avec plus de 48 000 créateurs et fabricants de technologies de semi-conducteurs maîtrisant la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs dans des installations de fabrication de pointe, STMicroelectronics N.V. est un fabricant de dispositifs intégrés, travaillant avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires pour concevoir et construire des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, ainsi qu'à la nécessité de soutenir un monde plus durable. Les technologies du groupe permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie, et le déploiement à grande échelle d'objets autonomes connectés au cloud.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.