La banque allemande voit le fabricant de puces approcher les 4 MdsUSD de revenus trimestriels l'année prochaine, ce qui devrait lui permettre d'atteindre près de 40% de marge brute ajustée contre une fourchette de 34-35% au 1er semestre 2026.

Selon Deutsche Bank, cela devrait entraîner un retour à une marge opérationnelle de l'ordre de 15% ("mid-teens"), contre environ 5% en 2025, malgré la forte hausse des dépenses opérationnelles cette année, et un quasi-doublement du BPA l'année prochaine.

"Avec une action se traitant à environ 22 fois le BPA attendu en 2027, globalement en ligne avec les pairs, nous continuons de voir du potentiel de hausse grâce à une forte dynamique de croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires", ajoute la banque.