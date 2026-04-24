Confiant pour ses perspectives, Deutsche Bank relève sa cible sur STMicro

Deutsche Bank réaffirme sa recommandation "achat" sur STMicroelectronics avec un objectif de cours relevé de 42 à 52 EUR, au lendemain de l'annonce d'un 1er trimestre meilleur que sa normale saisonnière et avec une forte prévision pour le 2e trimestre.

La banque allemande voit le fabricant de puces approcher les 4 MdsUSD de revenus trimestriels l'année prochaine, ce qui devrait lui permettre d'atteindre près de 40% de marge brute ajustée contre une fourchette de 34-35% au 1er semestre 2026.



Selon Deutsche Bank, cela devrait entraîner un retour à une marge opérationnelle de l'ordre de 15% ("mid-teens"), contre environ 5% en 2025, malgré la forte hausse des dépenses opérationnelles cette année, et un quasi-doublement du BPA l'année prochaine.



"Avec une action se traitant à environ 22 fois le BPA attendu en 2027, globalement en ligne avec les pairs, nous continuons de voir du potentiel de hausse grâce à une forte dynamique de croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires", ajoute la banque.