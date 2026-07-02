Confirmation de l'amende historique de 4,1 milliards d'euros infligée à Google
La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé jeudi l'amende de plus de 4,1 milliards d'euros qui avait été infligée il y a 8 ans par Bruxelles à Google, la principale filiale d'Alphabet, pour des questions d'abus de position dominante liées à son moteur de recherche sur le système d'exploitation Android
En 2018, la Commission européenne avait lourdement sanctionné le géant de l'Internet, qu'elle accusait d'avoir abusé de sa position dominante, notamment en imposant des accords de préinstallation et des conditions de licence de certaines applications, ainsi que la mise en avant de son moteur de recherche Google Search et de son navigateur Chrome sur les appareils mobiles fonctionnant sous Android, son propre système d'exploitation.
Saisi en première instance, le Tribunal de l'Union européenne avait toutefois décidé d'annuler une partie de la décision de l'exécutif européen et réévalué l'amende à 4,1 milliards d'euros, contre 4,3 milliards précédemment.
Dans un arrêt rendu jeudi, la cour rejette le pourvoi formé par Google et Alphabet contre cet arrêt, confirmant ainsi la sanction infligée aux deux groupes technologiques pour leurs pratiques anticoncurrentielles.
La Cour de justice de l'Union européenne estime en effet que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en appréciant les effets anticoncurrentiels des conditions de préinstallation prévues par les accords Android.
A la Bourse de New York, l'action Alphabet était attendue en baisse de 0,6% jeudi matin en début de séance sur le Nasdaq dans le sillage de ces informations.
Alphabet Inc. est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités :
- exploitation d'un moteur de recherche sur Internet (Google). En outre, le groupe exploite un site d'hébergement et de diffusion de vidéos (YouTube) et un service de messagerie gratuit en ligne (Gmail) ;
- développement et production de solutions domotiques (Nest Labs) : réseaux en Wi-Fi-synchronisés avec des programmes automatisés de thermostats, de détecteurs de fumée et de systèmes de sécurité ;
- recherche et développement de biotechnologies (Calico) : dédiées au traitement du vieillissement et des maladies dégénératives ;
- prestations de recherche en intelligence artificielle (Google X) ;
- prestations de services d'investissement : gestion d'un fonds de placement dédié aux jeunes entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies (Google Ventures) et d'un fonds d'investissement destiné aux entreprises déjà développées (Google Capital) ;
- exploitation d'une infrastructure de réseau d'accès à Internet par fibre optique (Google Fiber).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (47,6%), Amériques (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (29,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.