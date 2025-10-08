Confluent, éditeur de logiciels spécialisé dans le traitement de données en temps réel, examine actuellement une vente de l’entreprise après avoir suscité l’intérêt de plusieurs fonds d’investissement et groupes technologiques, selon des informations rapportées par Reuters. L’action de la société, cotée à New York, a bondi de près de 11% mercredi matin, valorisant Confluent à environ 7,9 milliards de dollars. Cette perspective intervient après une baisse de 26% du titre depuis le début de l’année, aggravée par la perte d’un client majeur en juillet, qui avait fragilisé sa position sur le marché.

D’après des sources proches du dossier, Confluent a mandaté une banque d’affaires pour piloter un processus encore à un stade préliminaire. Aucune décision n’est arrêtée et l’entreprise pourrait finalement choisir de rester indépendante. Basée à Mountain View, Confluent fournit des solutions permettant de gérer des flux massifs de données en temps réel, un élément central pour le fonctionnement des applications d’intelligence artificielle. Fondée par les créateurs d’Apache Kafka, elle commercialise cette technologie open source sous une forme enrichie de services et de support pour les grandes entreprises.

L’intérêt des investisseurs illustre la valeur stratégique des infrastructures de données dans la course à l’IA générative. Ce potentiel attire une vague de consolidation dans le secteur, comme en témoigne le rachat d’Informatica par Salesforce pour environ 8 milliards de dollars en mai dernier. En capitalisant sur sa position d’acteur clé dans la gestion de données distribuées, Confluent pourrait ainsi devenir l’une des prochaines cibles majeures du marché des technologies d’infrastructure.