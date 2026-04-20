Confusion autour d'Ormuz, Wall Street joue la prudence

Le mouvement de yo-yo se poursuit sur les marchés, au gré des développements en provenance du détroit d'Ormuz. Après l'euphorie de vendredi liée à l'annonce de la réouverture du passage par Téhéran, le retour des tensions et la fermeture du détroit incite les investisseurs à la prudence. Deux heures après l'ouverture de Wall Street, le Dow Jones évolue à l'équilibre tandis que le S&P500 recule de 0,15%. Le Nasdaq Composite est plus en retrait et cède 0,3%.

Le répit aura été de courte durée. Dès vendredi soir, les autorités iraniennes ont averti que "le risque d'un retour à une confrontation militaire à grande échelle restait élevé". Au cours du week-end, plusieurs navires tentant de franchir le détroit ont été pris pour cible, certains par les forces iraniennes, d'autres par les forces américaines.



Sur le front diplomatique, une délégation américaine doit se rendre à Islamabad pour entamer un nouveau cycle de négociations. Téhéran indique toutefois qu'aucune décision n'a encore été prise quant à une éventuelle participation, entretenant l'incertitude.



"Nous proposons un accord très juste et raisonnable, et j'espère qu'ils l'accepteront car, dans le cas contraire, les Etats-Unis détruiront toutes les centrales électriques et tous les ponts d'Iran. FINI LA ??GENTILLESSE !", a prévenu Donald Trump, avec sa verve habituelle, sur TruthSocial. "S'ils refusent l'accord, ce sera un honneur pour moi de faire ce qui doit être fait, ce qui aurait dû être fait à l'Iran par d'autres présidents ces 47 dernières années. IL EST TEMPS DE METTRE FIN À LA MACHINE À TUER L'IRAN !", a-t-il ajouté.



Conséquence immédiate ce lundi : le pétrole repart à la hausse et ravive le spectre d'un choc inflationniste. Le WTI évolue autour de 87,7 USD, en progression de 3,27%, tandis que le VIX, l'indice de volatilité VIX bondit de 10% à 19 points, signe d'un regain marqué d'aversion au risque.



Des conséquences économiques à mesurer



"Il va falloir s'habituer à cette confusion. L'enjeu n'est désormais plus une réouverture pleine et entière, mais la recherche - voire la construction - de routes alternatives de transport", souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Au-delà du choc immédiat sur l'énergie, c'est désormais l'ensemble du scénario macroéconomique qui est fragilisé. Avant le conflit, les indicateurs avancés suggéraient une croissance du PIB américain proche de 2%, conforme à la tendance, rappelle Robeco. Mais la hausse des coûts énergétiques pourrait rapidement rebattre les cartes.



De son côté, Goldman Sachs anticipe ainsi une inflation PCE portée à 3,1% fin 2026 (+1 point), avec une inflation sous-jacente à 2,5%. Dans le même temps, le taux de chômage est attendu à 4,6%, traduisant un ralentissement des embauches, notamment dans les secteurs les plus exposés à la consommation discrétionnaire.

Ce cocktail - inflation plus élevée et activité sous pression - complique l'équation de la Réserve fédérale. Deux baisses de taux restent envisagées en septembre et décembre, mais leur ampleur pourrait être limitée par la persistance des tensions sur les prix, indique Goldman.



Les sociétés en mouvement



Dans l'actualité des sociétés, American Airlines a indiqué ne pas envisager de rapprochement avec United Airlines, écartant une hypothèse évoquée en février par son homologue Scott Kirby.



USA Rare Earth a annoncé un projet d'acquisition du brésilien Serra Verde, dans une opération valorisée à 2,8 milliards de dollars, mêlant numéraire et actions. La finalisation est attendue au troisième trimestre 2026.



Honeywell a de son côté conclu un accord pour céder son activité Solutions et Services de Productivité à Brady Corporation pour 1,4 milliard de dollars (1,4 MdUSD), entièrement en numéraire.



Enfin, Bombardier a signé un contrat de services avec Vista, d'une valeur d'environ 300 millions de dollars sur cinq ans, portant sur ses programmes Smart Parts.



Les investisseurs restent par ailleurs tournés vers les publications d'entreprises. Steel Dynamics dévoilera ses résultats ce soir, avant de laisser la place demain à plusieurs poids lourds de la cote, à l'instar de GE Aerospace, UnitedHealth, RTX et Northrop Grumman.