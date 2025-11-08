Le centre de recherche interne de Blackrock a dévoilé les principaux risques géopolitiques susceptibles d'affecter les marchés financiers. Voici les dix risques majeurs identifiés, classés par ordre de probabilité estimée.

1/ Protectionnisme commercial (risque majeur)

La politique tarifaire de la Maison-Blanche a mis en évidence la volonté de Washington d’utiliser les droits de douane à des fins politiques, y compris vis-à-vis de partenaires historiquement proches. Si des accords-cadres avec la majorité des grandes puissances ont été signés, la stabilité reste loin d’être acquise.

2/ Guerre régionale au Moyen-Orient (risque majeur)

Certains signaux laissent espérer une accalmie, mais un cessez-le-feu durable semble hors de portée. Au-delà du conflit israélo-palestinien, le dossier iranien est central pour les marchés. Lors des bombardements de juin, ni l’approvisionnement ni le transport de pétrole n’ont été sérieusement perturbés. Pourtant, la volatilité des marchés en a été fortement impactée. Les négociations entre Washington et Téhéran restent au point mort, tandis que l’Iran annonce vouloir reconstruire les sites touchés.

3/ Guerre stratégique USA-Chine (risque majeur)

La capacité de la Chine à donner du fil à retordre aux États-Unis depuis l’annonce des droits de douane en avril illustre la dimension qu’a pris le pays dans le paysage industrialo-économique mondial. Les attaques tarifaires ont déjà secoué quelques géants du Nasdaq cette année. Parallèlement, la pression croissante sur Taïwan et la militarisation en mer renforcent les tensions entre les deux puissances.

4/ Découplage technologique mondial (risque majeur)

Déjà la post-globalisation ? Peut-être. L’intelligence artificielle est vue comme comparable à l’arrivée d’internet dans les années 90. Les domaines de pointe technologique ne sont plus seulement des catalyseurs d’innovation, ils sont des vecteurs du pouvoir politique des pays. Une certaine autonomie technologique est perçue comme indispensable pour se prémunir du futur contrôle de ces technologies essentielles par les pays leaders.

5/ Cyberattaques majeures (risque majeur)

Le coût mondial de la cybercriminalité pourrait dépasser 27 000 milliards par an en 2027 selon le FBI et le FMI. Les nouvelles technologies permettent aux acteurs malveillants d’augmenter considérablement leur efficacité. Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, les attaques de phishing ont été multipliées par quarante. Le piratage soutenu par des États ou la vulnérabilité des modèles d’IA au piratage sont des risques significatifs.

6/ Attaques terroristes (risque majeur)

L’Institut de recherche de BlackRock souligne l’instabilité persistante au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest. Des organisations comme l’État islamique ou Al-Qaïda restent des menaces pour l’Occident. Dans ce contexte, la visite prévue du président syrien à Washington en novembre constitue toutefois un événement diplomatique historique.

7/ Conflit Russie-OTAN (risque modéré)

Plus de trois ans après son déclenchement, la plus grande guerre en Europe depuis 1945 s’enlise. Les tentatives européennes de médiation restent sans effet, et la rencontre en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine n’a fait qu’illustrer l’impasse diplomatique face aux ambitions russes. Un nouveau sommet était prévu mais a finalement été annulé. Le sommet Trump-Poutine annulé après l’envoi d’un mémo par Moscou à Washington, rapporte le Financial Times | Reuters

8/ Crise politique dans les marchés émergents (risque modéré)

En matière de droits de douane, les pays émergents ne sont pas tous logés à la même enseigne. En revanche, ils en ont tous pris pour leur grade. Dans ce contexte d’incertitudes commerciales, de nombreux pays émergents adoptent une diplomatie “multi-alignée”, à l’image de l’Inde. Nous sommes loin des blocs idéologiques de la fin du 20è siècle et cette perspective accentue le manque de lisibilité politique des pays émergents.

9/ Conflit en Corée du Nord (risque modéré)

Donald Trump a plusieurs fois exprimé son souhait de rencontrer à nouveau Kim Jong-un. Mais depuis leur sommet historique aux frontières coréennes, Pyongyang s’est encore rapproché de la Russie et de la Chine. La Corée du Nord refuse toujours de négocier avec son voisin ou de renoncer à son arsenal nucléaire, ce qui fait planer un risque réel d’escalade accidentelle, alimenté par ses essais militaires provocateurs.

10/ Fragmentation européenne (Risque faible)

Les puissances européennes affichent une certaine cohésion, renforcée par les tensions avec la Russie, la Chine et la politique américaine. Mais cette unité pourrait n’être que de façade. Le cas français illustre ce risque, entre instabilité politique croissante, tensions sociales et dette sous pression. Sur les volets industriel et réglementaire, l’Union européenne peine encore à démontrer sa cohérence et son efficacité.

Dans un contexte de fragmentation et de rivalités renouvelées, la vigilance s’impose pour anticiper les chocs potentiels sur les marchés.