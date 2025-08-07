ConocoPhillips confirme sa guidance annuelle, résultat net ajusté en berne

ConocoPhillips a enregistré un résultat net ajusté de 1,8 MdUSD au deuxième trimestre 2025, en baisse de 22% sur un an. Le BPA ajusté ressort à 1,42 USD, contre 1,98 USD un an plus tôt. Le résultat net publié atteint 2 MdUSD, soit 1,56 USD par action, contre 2,3 MdUSD au T2 2024.



Ce repli s'explique principalement par un prix moyen réalisé en baisse de 19%, à 45,77 USD/boe (baril équivalent pétrole) malgré une hausse de 3% de la production, à 2,391 millions de barils équivalent pétrole par jour, tirée par l'intégration de Marathon Oil.



Le cash-flow opérationnel ajusté s'élève à 4,7 MdUSD, dont 3,5 MdUSD de flux de trésorerie d'exploitation. Le groupe a distribué 2,2 MdUSD aux actionnaires, dont 1 MdUSD en dividendes ordinaires et 1,2 MdUSD via des rachats d'actions. Le dividende trimestriel est maintenu à 0,78 USD par action.



Le CEO Ryan Lance s'est félicité de l'intégration finalisée de Marathon Oil, qui doit générer plus de 1 MdUSD de synergies récurrentes d'ici fin 2025.



La société vise également plus de 1 MdUSD de réductions de coûts et d'améliorations de marges sur une base annualisée d'ici fin 2026. La guidance de production annuelle est confirmée entre 2,35 et 2,37 millions de boe/j (baril équivalent pétrole par jour).



Le titre gagne un peu moins de 2% en pré-ouverture à New York à la suite de cette publication.

