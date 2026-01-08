Constellation Brands attendu dans le vert après ses trimestriels

L'action Constellation Brands est attendue en progression à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA trimestriel en baisse moins forte que prévu et d'une confirmation de ses objectifs pour son exercice 2025-26.

Il a publié mercredi soir pour son 3e trimestre comptable, en données comparables, un BPA en repli de 6% à 3,06 dollars, un niveau toutefois 16% au-dessus du consensus, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 8% à 762 MUSD.



Toujours en données comparables, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires se contracter de 10% à 2,22 MdsUSD en données totales, mais se tasser de seulement 2% en organique, avec un recul des volumes de bière livrés.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Constellation Brands confirme prévoir un BPA comparable entre 11,30 et 11,60 USD, ainsi qu'un cash-flow opérationnel de 2,5 à 2,6 MdsUSD et un free cash-flow de 1,3 à 1,4 MdsUSD.