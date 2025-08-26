Constellation Brands : BofA dégrade son opinion

Bank of America dégrade son opinion sur Constellation Brands de 'neutre' à 'sous-performance' et abaisse son objectif de cours de 182 à 150 dollars, maintenant basé sur un ratio de 11,5 fois son BPA estimé pour l'année 2026 (et non plus 13 fois).



Le broker voit des risques 'monter pour l'année prochaine et au-delà', pointant notamment une démographie hispanique -clientèle clé pour le groupe qui exploite la marque de bière Corona- qui demeure sous pression aux Etats-Unis.



'Nous pensons que le consensus est devenu complaisant et que l'argumentaire selon lequel 'la valorisation est bon marché' est injustifié', ajoute BofA dans sa note sur le groupe américain de boissons alcoolisées.