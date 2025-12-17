Constellation Brands dans le rouge sur une dégradation de broker
Constellation Brands perd 1% à Wall Street, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Jefferies à "conserver" sur le titre du groupe de boissons alcoolisées, avec un objectif de cours de 154 dollars.
"Les craintes au sujet de la consommation des Hispaniques s'avèrent plus longues que ce que nous avions prévu", explique le broker, estimant que "cela pèsera sur les performances en termes de ventes, quelle que soit la force des marques".
Constellation Brands, Inc. figure parmi les principaux producteurs américains de vins, de spiritueux et de bières. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- bières (83,7%) : marques Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico et Victoria ;
- vins et spiritueux (16,3%) : vins (marques Robert Mondavi, Simi, Mark Xest, Kim Crawford, Estancia, Clos du Bois, Black Box, etc.) et spiritueux (marques Casa Noble et High West).
98,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.