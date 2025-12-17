Constellation Brands dans le rouge sur une dégradation de broker

Constellation Brands perd 1% à Wall Street, sur fond d'une dégradation de recommandation chez Jefferies à "conserver" sur le titre du groupe de boissons alcoolisées, avec un objectif de cours de 154 dollars.

"Les craintes au sujet de la consommation des Hispaniques s'avèrent plus longues que ce que nous avions prévu", explique le broker, estimant que "cela pèsera sur les performances en termes de ventes, quelle que soit la force des marques".