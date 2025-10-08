Toujours le favori des investisseurs dans un secteur en déroute, le brasseur de Modelo et Corona - qui publiait avant-hier ses résultats semestriels - a cependant commencé à tomber de son piédestal.

Sur son segment bière, qui représente la très grande majorité de son chiffre d'affaires, les volumes sont en baisse de 8,7% ; les ventes de 7% ; et le profit d'exploitation de 12%. Sur le segment vins et spiritueux, ultra-minoritaire depuis les deux dernières cessions d'actifs, les ventes baissent de 19% et le profit d'exploitation tombe à zéro.

À l'instar de ses pairs, Constellation doit à son tour composer avec une sévère baisse des volumes sur son segment bière, qui historiquement résistait beaucoup mieux que ses concurrents - ceci, en large partie grâce au succès de Modelo et au public latino en Amérique du Nord.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe génère un profit cash - ou cash-flow libre - de 1,1 milliard de dollars. 604 millions ont été orientés vers des rachats d'actions ; 361 millions vers les distributions de dividendes ; et le reste, couplé au produit de la dernière cession d'actifs, sert au désendettement.

La seconde partie de l'année sera marquée par d'importants investissements, tant dans le besoin en fonds de roulement que dans les immobilisations. À cet égard, le cash-flow libre sur l'exercice complet sera vraisemblablement compris entre 1,3 et 1,4 milliard de dollars.

La tendance générale est à l'érosion du profit par rapport aux années précédentes. À x17-x18 fois le cash-flow libre par rapport à sa capitalisation boursière, et x10 son profit d'exploitation avant investissements - ou EBITDA - par rapport à sa valeur d'entreprise, Constellation n'en demeure pas moins valorisé avec un appréciable premium par rapport à ses pairs ; cet écart a toutefois tendance à rétrécir.

Les analystes de Zonebourse, s'ils avaient plus d'une fois salué la gestion du groupe basé à Rochester, ne s'étonnaient pas moins de le voir soutenir des multiples de valorisation si nettement décorrélés du secteur. La récente contraction de multiple, en réalité, correspond donc à un ajustement pas complètement inattendu.