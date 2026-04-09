Constellation Brands grimpe après des trimestriels moins mauvais que prévu

Constellation Brands caracole jeudi en tête des plus fortes hausses de l'indice S&P 500 au lendemain de la publication de résultats trimestriels moins mauvais qu'attendu, qui éclipsent les perspectives inférieures aux attentes dévoilées à l'occasion par le producteur américain de bières, des vins et des spiritueux.

Vers 10h30 (heure de New York), l'action du propriétaire de la vodka Svedka, de la tequila Casa Noble et du whisky canadien Black Velvet bondit de 5,2% à 158,1 dollars. Le S&P recule au même moment de 0,3%.



Le groupe new-yorkais a fait état hier soir après la clôture des marchés américains d'un chiffre d'affaires de 1,92 milliard de dollars au titre du 4e trimestre de son exercice décalé 2025/2026, soit une baisse de 11% en données publiées, une performance toutefois supérieure au consensus de marché qui attendait 1,87 milliard.



Sa croissance organique ressort parfaitement stable, alors que les analystes prévoyaient un repli de 2,1%.



Dans le détail, les ventes de bières, comme la Modelo Especial ou la Pacifico, ont augmenté de 1%, alors que Wall Street attendait un repli de plus de 2%.



Les ventes de vins et de spiritueux ont, elles, limité leur recul à 6% en données organiques, contre un consensus qui s'était établi à près de -11%.



Sa marge brute ressort à 49,6% sur les trois mois clos fin février, contre 48,6% attendus, tout comme le résultat opérationnel (Ebit) qui s'est installé à 501 millions de dollars à comparer avec 496 millions anticipés par les professionnels.



Des objectifs jugés réalistes par le marché



S'agissant de ses perspectives, Constellation Brands a déclaré tabler, pour son nouvel exercice, sur une évolution de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et +1% en données organiques, une prévision en dessous du consensus de marché qui espérait plutôt une hausse de l'activité de l'ordre de 1,7%.



Son bénéfice par action (BPA) est quant à lui envisagé entre 11,20 et 11,90 dollars, bien en-deçà du consensus fixé à 12,44 dollars.



"La réduction des guidances nous paraît raisonnable", réagissent les analystes de Piper Sandler, qui évoquent sobrement dans une note de réaction des perspectives qualifiées de "prudentes". Le bureau d'études affiche une opinion neutre sur la valeur.



"Les investisseurs pourraient considérer que les objectifs sont plus que réalisables, ce qui pourrait apporter du soutien à l'action", commentent de leur côté les équipes d'UBS. La banque suisse, à l'achat sur la valeur, s'est fixée un objectif de cours de 176 dollars.