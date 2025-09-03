Constellation Brands : Jefferies abaisse son objectif de cours

Tout en gardant son conseil 'achat' sur Constellation Brands, Jefferies abaisse son objectif de cours de 205 à 179 dollars, reconnaissant avoir eu tort de penser que les tendances se stabiliseraient pour le groupe de boissons alcoolisées.



'Les défis de la consommation hispanique ne sont pas nouveaux, mais leur ampleur est surprenante. Les perspectives de la bière se sont détériorées, entraînant une réduction de 10% des objectifs de BPA pour l'exercice 2026', pointe le broker.



'Une inflexion en 2026 est peu probable, mais la barre est basse à l'avenir (bases de comparaison plus faciles, multiple bon marché de 12,5 fois)', juge néanmoins Jefferies, pensant qu'un multiple P/E de 14 fois 'n'est pas exigeant'.