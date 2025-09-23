Constellation Energy a annoncé lundi que le redémarrage de l’unité 1 de la centrale nucléaire de Three Mile Island, désormais baptisée Crane Clean Energy Center, interviendra dès 2027, plus tôt qu’initialement prévu. Fermée en 2019 pour des raisons économiques, l’installation a obtenu en 2024 l’autorisation de redémarrer. Le projet bénéficie déjà de contrats de long terme avec plusieurs géants technologiques, dont Meta et Microsoft, intéressés par une alimentation bas carbone pour leurs centres de données.

Selon l’énergéticien, 80% des effectifs nécessaires sont déjà en place et les principales inspections techniques ont été effectuées ou sont en voie de finalisation. L’opérateur de réseau PJM a par ailleurs validé une interconnexion accélérée, facilitant l’intégration du site dans la fourniture régionale d’électricité.

Constellation souligne que la procédure de licence auprès de la Commission de régulation nucléaire américaine (NRC) progresse conformément au calendrier prévu. Cette relance, appuyée par des contrats privés, illustre la place croissante du nucléaire dans les stratégies énergétiques visant à répondre aux besoins massifs en électricité des infrastructures numériques.