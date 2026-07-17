Constellation Energy : l'électricité pilotable devient un actif de rareté
La révolution de l'intelligence artificielle se mesure habituellement en processeurs, en capacité de calcul et en milliards de dollars d'investissements dans les centres de données. Elle se joue pourtant aussi dans les salles de contrôle des centrales électriques. Les infrastructures numériques ne fonctionnent pas avec des promesses de production future : elles réclament une alimentation massive, continue et prévisible. Dans un système électrique américain confronté à la congestion des réseaux, à la lenteur des raccordements et au manque de nouvelles capacités pilotables, cette contrainte redonne une valeur considérable aux actifs déjà en fonctionnement.
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Constellation Energy Corporation est spécialisé dans la production et la distribution d'énergie propre et sans carbone. La société propose des solutions d'énergie nucléaire, hydraulique, éolienne et solaire à destination des institutions, des agrégations communautaires et des entreprises publiques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.