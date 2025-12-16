Constellation Energy a obtenu l’autorisation de l’autorité américaine de sûreté nucléaire pour prolonger de 20 ans les licences d’exploitation de ses centrales nucléaires de Clinton et Dresden, situées dans l’État de l’Illinois. L’entreprise prévoit d’investir plus de 370 millions de dollars afin d’assurer la modernisation et la fiabilité à long terme de ces installations. La centrale de Clinton est désormais autorisée à fonctionner jusqu’en 2047, tandis que les deux réacteurs de Dresden pourront rester en activité jusqu’en 2049 et 2051.

Cette décision s’inscrit dans un regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire aux États-Unis, porté par la demande croissante en électricité liée à l’intelligence artificielle, aux centres de données et à l’électrification des transports et de l’industrie. Le président Donald Trump a récemment signé des décrets destinés à alléger la réglementation et accélérer les procédures de licence dans le secteur. Constellation Energy souligne que ces prolongations permettront de préserver plus de 2 200 emplois et de générer 8,1 milliards de dollars de recettes fiscales pour les collectivités.

En juin, l’entreprise avait déjà conclu un partenariat avec Meta pour garantir le maintien en activité de l’un de ses réacteurs pendant deux décennies supplémentaires. Ce projet marquait le premier accord de ce type entre un acteur technologique majeur et une centrale nucléaire aux États-Unis, témoignant de l’évolution du rôle de l’énergie nucléaire dans le paysage énergétique national.