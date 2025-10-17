Continental dépasse le consensus au 3ème trimestre, le titre s'emballe

L'action Continental s'inscrit en forte hausse vendredi matin en Bourse de Francfort, l'équipementier automobile allemand ayant dévoilé hier soir des résultats préliminaires supérieurs aux prévisions au titre du troisième trimestre grâce à la bonne tenue de son activité de pneumatiques.



Le groupe basé à Hanovre indique avoir généré un chiffre d'affaires de l'ordre de cinq milliards d'euros sur le trimestre écoulé, là où le consensus attendait 4,9 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle (Ebit) ajustée d'environ 11,4% elle aussi bien meilleure que prévu, puisque les analystes anticipaient en moyenne 9,5%.



Son flux de trésorerie disponible ('free cash flow') s'est quant à lui amélioré pour s'établir autour de 200 millions d'euros sur la période allant de juillet à septembre, à comparer avec un consensus de 113 millions d'euros.



Dans un communiqué, Conti explique que sa division de pneus, son activité principale, a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel en ligne avec les prévisions, à 3,5 milliards d'euros, mais que la marge opérationnelle de la branche a largement dépassé les attentes en s'établissant à environ 14,3% contre 13% envisagés par le marché.



Une performance que l'équipementier attribue à un mix/prix favorable, qui lui a permis de plus que compenser l'impact de la baisse de ses volumes de ventes, de la vigueur de l'euro et des droits de douane, mais aussi au solide début de la saison hivernale pour les pneumatiques et à ses mesures de réductions de coûts.



Des commentaires qui impressionnaient les analystes ce matin, quelques jours après le sévère avertissement par son concurrent français Michelin.



'Après la brusque correction qui avait suivi le warning de Michelin, il s'agit d'un catalyseur positif qui devrait agir à la hausse sachant que les niveaux de cours actuels constituent un point d'entrée attractif', commentent ce matin les équipes de Deutsche Bank, qui relèvent dans la foulée leur conseil sur le titre à l'achat.



L'action grimpait en conséquence de plus de 5% vendredi dans les premiers échanges, signant de loin la plus forte hausse d'un indice DAX en repli de 1,3%.

