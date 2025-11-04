Continental annonce l'ouverture officielle de son usine hydraulique ContiTech à Aguascalientes (Mexique), un site de 900 000 pieds carrés (soit environ 84 000 m2) qui produira des tuyaux hydrauliques haute performance pour les secteurs industriel, agricole, minier et énergétique.
Cette implantation s'inscrit dans la stratégie 'in the region, for the region' de ContiTech, visant à rapprocher la production des marchés clients. L'usine travaillera en coordination avec celle de Norfolk (Nebraska) pour améliorer la flexibilité et les délais de livraison.
Andreas Gerstenberger, directeur général de ContiTech USA, a salué 'un investissement dans la technologie, les compétences et la création de valeur partagée avec nos partenaires'.
Selon la société, ce site doté de technologies de pointe et d'une main-d'oeuvre qualifiée illustre l'engagement du groupe en faveur de l'innovation et de la performance industrielle.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes automobiles (48,8%) : freins de base (n° 1 mondial), circuits de freinage électronique (n° 2 mondial), composants de châssis, systèmes de commande, etc. ;
- pneumatiques (34,7%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (15,9%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne l'activité de production en sous-traitance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,6%), Europe (29,6%), Amérique du Nord (25,9%), Asie (20,8%) et autres (4,1%).
