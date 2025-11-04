Continental inaugure une nouvelle usine hydraulique à Aguascalientes, au Mexique

Continental annonce l'ouverture officielle de son usine hydraulique ContiTech à Aguascalientes (Mexique), un site de 900 000 pieds carrés (soit environ 84 000 m2) qui produira des tuyaux hydrauliques haute performance pour les secteurs industriel, agricole, minier et énergétique.



Cette implantation s'inscrit dans la stratégie 'in the region, for the region' de ContiTech, visant à rapprocher la production des marchés clients. L'usine travaillera en coordination avec celle de Norfolk (Nebraska) pour améliorer la flexibilité et les délais de livraison.



Andreas Gerstenberger, directeur général de ContiTech USA, a salué 'un investissement dans la technologie, les compétences et la création de valeur partagée avec nos partenaires'.



Selon la société, ce site doté de technologies de pointe et d'une main-d'oeuvre qualifiée illustre l'engagement du groupe en faveur de l'innovation et de la performance industrielle.