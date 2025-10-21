Continental fait savoir que sa division ContiTech investit plus de 85 millions de dollars pour agrandir son site de Mount Pleasant (Iowa), spécialisé dans la fabrication de tuyaux et courroies. Ce projet comprend la construction d'un centre de mélange de pointe intégrant production, entrepôt et bureaux, destiné à renforcer la compétitivité industrielle et la capacité de réponse à la demande croissante.
L'extension devrait créer environ 50 emplois qualifiés. Soutenue par le programme High-Quality Jobs de l'Iowa Economic Development Authority, cette initiative confirme l'engagement du groupe Continental envers les marchés nord-américains.
Selon Philip Nelles, CEO de ContiTech, cet investissement illustre la volonté de 'stimuler l'innovation et la compétitivité tout en soutenant le développement économique local'.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes automobiles (48,8%) : freins de base (n° 1 mondial), circuits de freinage électronique (n° 2 mondial), composants de châssis, systèmes de commande, etc. ;
- pneumatiques (34,7%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (15,9%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne l'activité de production en sous-traitance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,6%), Europe (29,6%), Amérique du Nord (25,9%), Asie (20,8%) et autres (4,1%).
