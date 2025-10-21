Continental fait savoir que sa division ContiTech investit plus de 85 millions de dollars pour agrandir son site de Mount Pleasant (Iowa), spécialisé dans la fabrication de tuyaux et courroies. Ce projet comprend la construction d'un centre de mélange de pointe intégrant production, entrepôt et bureaux, destiné à renforcer la compétitivité industrielle et la capacité de réponse à la demande croissante.

L'extension devrait créer environ 50 emplois qualifiés. Soutenue par le programme High-Quality Jobs de l'Iowa Economic Development Authority, cette initiative confirme l'engagement du groupe Continental envers les marchés nord-américains.

Selon Philip Nelles, CEO de ContiTech, cet investissement illustre la volonté de 'stimuler l'innovation et la compétitivité tout en soutenant le développement économique local'.

Les travaux débuteront au 2? trimestre 2026.