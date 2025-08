Continental : le résultat net bondit de 66% au 2e trimestre

Au deuxième trimestre 2025, Continental a enregistré un bond de 66 % de son résultat net, à 506 millions d'euros, contre 305 millions un an plus tôt, bénéficiant notamment de l'arrêt des amortissements liés au spin-off de sa division Automotive. Le bénéfice par action a suivi la même tendance, s'élevant à 2,53 euros contre 1,52 euro au T2 2024.



L'EBIT ajusté a progressé de 17 %, à 834 millions d'euros, soit une marge de 8,7 %, contre 7,1 % un an plus tôt.



En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 4,1 %, à 9,6 milliards d'euros, dans un contexte de faiblesse des marchés automobiles européens et nord-américains. Le free cash flow ajusté est ressorti négatif à hauteur de -166 millions d'euros, contre +147 millions un an plus tôt, impacté par l'absence d'effet ponctuel favorable comme en 2024.



Malgré ce repli, la direction affiche sa confiance. 'Nous continuons à enregistrer des résultats solides dans tous les secteurs', a commenté le directeur financier Olaf Schick. Le CEO Nikolai Setzer souligne de son côté la dynamique positive de la division Automotive, en vue de son introduction en Bourse prévue le 18 septembre 2025.



Continental a confirmé ses perspectives pour l'exercice, visant notamment une amélioration des performances au second semestre dans les divisions Tires et ContiTech.



L'action cède près de 1,5% à Francfort après cette publication.