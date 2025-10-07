Continental annonce la nomination de Jana Striezel à la tête des achats mondiaux et de Dennis Bellmund à la direction de l'activité équipement d'origine du secteur Pneus, à compter du 1er septembre 2025. Tous deux reportent à Christian Kötz, membre du directoire et responsable de la division 'Tires'.
Juriste de formation, Jana Striezel supervisera la stratégie et les opérations d'achats à l'échelle mondiale. Elle a précédemment occupé plusieurs postes de direction chez Renault, notamment à la tête des achats de la marque et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en Europe.
Dennis Bellmund, fort de 25 ans d'expérience chez Continental, dirigera désormais l'activité pneus d'origine pour véhicules particuliers et utilitaires. Il succède à Manja Greimeier, désormais responsable de la division Industrial Solutions pour la région EMEA au sein de ContiTech.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes automobiles (48,8%) : freins de base (n° 1 mondial), circuits de freinage électronique (n° 2 mondial), composants de châssis, systèmes de commande, etc. ;
- pneumatiques (34,7%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (15,9%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne l'activité de production en sous-traitance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,6%), Europe (29,6%), Amérique du Nord (25,9%), Asie (20,8%) et autres (4,1%).
