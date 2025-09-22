Continental : Oddo BHF abaisse sa cible et confirme son avis

Oddo BHF confirme son conseil 'Neutre' sur Continental, avec un objectif de cours abaissé de 79,0 EUR à 63,0 EUR ; le broker évoque désormais un potentiel limité autour de 13%.



Selon la note, l'ajustement découle du spin-off effectif de l'activité automobile (Aumovio) et d'une SOTP révisée, la décote appliquée passant à 5% (vs 10%) grâce à la 'bonne exécution du spin-off'.



Le bureau d'études estime le titre moins attractif que Michelin, citant un 'potentiel désormais limité' et une préférence pour le concurrent au regard d'une meilleure dynamique de résultats en 2026 et d'un bilan plus solide.



La note indique par ailleurs une prudence à court terme avec un T3/S2 attendu plus faible, des 'marges pneus T3 proches du T2', et des hypothèses 2026 environ 4% sous le consensus.