Continental prévoit des réductions de coûts supplémentaires chez ContiTech

Continental a annoncé lundi qu'il prévoyait de mettre en place des réductions de coûts supplémentaires chez sa filiale de composants en caoutchouc et en plastique ContiTech, qu'il prévoit de céder dans le courant de l'année prochaine afin de parachever son recentrage stratégique en cours sur les pneumatiques.



L'équipementier automobile estime que le plan d'économies lancé précédemment s'avère insuffisant au vu de l'évolution des marchés, ce qui le conduit à envisager des réductions de coûts additionnelles de 150 millions d'euros, essentiellement tirées de ses structures administratives, à compter de 2028 afin d'améliorer la compétitivité de la division.



Dans son communiqué, le groupe fait valoir que les principaux marchés et zones géographiques de de ContiTech continuent de surperformer et que sa structure de coûts s'avère bien plus élevée que celles de ses concurrents.



Ce constat l'amène à prévoir une délocalisation de ses activités vers des pays plus compétitifs en termes de coûts, ce qui se traduira par des suppressions de postes dont le nombre reste à déterminer, tout particulièrement au niveau du siège basé à Hanovre, indique Continental.



Suite à ces annonces, l'action Continental cédait 0,2% lundi après-midi à la Bourse de Francfort, pour évoluer dans le ventre moi de l'indice-phare DAX.



ContiTech s'est spécialisée dans la fabrication de technologies industrielles multi-matériaux qui sont utilisées dans des secteurs comme l'agriculture, l'extraction minière, l'ingénierie ferroviaire et l'industrie automobile.

