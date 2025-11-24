Continental a annoncé lundi qu'il prévoyait de mettre en place des réductions de coûts supplémentaires chez sa filiale de composants en caoutchouc et en plastique ContiTech, qu'il prévoit de céder dans le courant de l'année prochaine afin de parachever son recentrage stratégique en cours sur les pneumatiques.
L'équipementier automobile estime que le plan d'économies lancé précédemment s'avère insuffisant au vu de l'évolution des marchés, ce qui le conduit à envisager des réductions de coûts additionnelles de 150 millions d'euros, essentiellement tirées de ses structures administratives, à compter de 2028 afin d'améliorer la compétitivité de la division.
Dans son communiqué, le groupe fait valoir que les principaux marchés et zones géographiques de de ContiTech continuent de surperformer et que sa structure de coûts s'avère bien plus élevée que celles de ses concurrents.
Ce constat l'amène à prévoir une délocalisation de ses activités vers des pays plus compétitifs en termes de coûts, ce qui se traduira par des suppressions de postes dont le nombre reste à déterminer, tout particulièrement au niveau du siège basé à Hanovre, indique Continental.
Suite à ces annonces, l'action Continental cédait 0,2% lundi après-midi à la Bourse de Francfort, pour évoluer dans le ventre moi de l'indice-phare DAX.
ContiTech s'est spécialisée dans la fabrication de technologies industrielles multi-matériaux qui sont utilisées dans des secteurs comme l'agriculture, l'extraction minière, l'ingénierie ferroviaire et l'industrie automobile.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes automobiles (48,8%) : freins de base (n° 1 mondial), circuits de freinage électronique (n° 2 mondial), composants de châssis, systèmes de commande, etc. ;
- pneumatiques (34,7%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (15,9%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne l'activité de production en sous-traitance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,6%), Europe (29,6%), Amérique du Nord (25,9%), Asie (20,8%) et autres (4,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.