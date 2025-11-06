Continental réaffirme ses prévisions après un 3ème trimestre solide

L'équipementier automobile Continental a confirmé jeudi ses prévisions annuelles après avoir fait état de résultats de 3ème trimestre jugés solides, le groupe allemand déplorant toutefois un environnement de marché 'difficile' qu'il explique par le climat d'incertitude économique actuel.



Le groupe basé à Hannovre, qui est en train d'opérer un recentrage sur ses activités dans les pneumatiques comme l'illustre sa récente scission d'avec Aumovio, a dégagé sur le trimestre un bénéfice avant intérêt et impôts (Ebit) de 565 millions d'euros, en baisse de 14,9% par rapport à la même période de 2024.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est replié de 0,9% à cinq milliards d'euros, ce qui donne une marge d'exploitation de 11,4%.



Ces annonces ne constituent cependant pas de véritables surprises puisque Conti avait dévoilé le mois derniers des chiffres préliminaires supérieures au consensus et qui avaient été bien accueillis en Bourse.



Dans son communiqué, le fabricant précise cependant avoir essuyé une perte nette de 756 millions d'euros sur le trimestre en raison de provisions sans effet sur sa trésorerie liées à sa séparation d'avec Aumovio et au projet de cession de sa division OESL, qui produit notamment des durites et des courroies, deux éléments ayant affecté le compte de résultat à hauteur de 1,1 milliard d'euros.



Il confirme néanmoins viser pour 2025 un chiffre d'affaires total compris entre 19,5 et 21 milliards d'euros pour une marge opérationnelle (Ebit) ajustée de 10% à 11%.



Son flux de trésorerie ajusté est quant à lui attendu entre 600 millions d'euros et un milliard d'euros.



Après avoir mis en Bourse Aumovio, sa branche regroupant ses activités de systèmes de freinage, d'affichage électronique, de capteurs et de systèmes embarqués, le groupe prévoit de conclure la cession de ContiTech, sa filiale spécialisée dans la production de composants et de systèmes pour l'industrie, dans le courant de l'année prochaine afin de parachever son recentrage stratégique vers les pneus.



Suite à ces annonces, l'action Continental progressait d'environ 1% jeudi à la Bourse de Francfort, ce qui porte à plus de 35% ses gains depuis le début de l'année.