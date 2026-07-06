Continental cède du terrain à Francfort (-1,62%, à 74,75 euros) après l'annonce, attendue, de la cession de ContiTech. Vendredi, l'action avait progressé de 1,55%, à la suite de rumeurs sur cette vente, et avait enchaîné une quatrième hausse consécutive, portant le gain sur la période à 7,32%.
Le groupe allemand a donc cédé ContiTech à une filiale de Lone Star Funds pour un montant de 4 milliards d'euros. La transaction comprend également des compléments de prix liés à la performance pouvant atteindre 250 millions d'euros au cours des années suivantes. La vente de ses activités industrielles constitue la dernière étape du recentrage de Continental. Une fois l'opération finalisée, la société cotée au DAX deviendra, pour la première fois de son histoire, un fabricant de pneus pur.
Avec cette opération, Continental table sur une entrée de trésorerie d'environ 3,1 milliards d'euros, et environ 2,5 milliards devraient être alloués au versement d'un dividende exceptionnel ou à une combinaison de dividende exceptionnel et de rachats d'actions.
ContiTech est l'un des leaders mondiaux de la spécialisation industrielle et emploie environ 22 000 personnes à travers le monde. Au cours de l'exercice 2025, ContiTech a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 4,4 milliards d'euros, le secteur industriel représentant environ 80 % de ses ventes. En tant que fournisseur mondial de produits et systèmes en caoutchouc et thermoplastiques, ContiTech possède un savoir-faire approfondi en matière de matériaux et de technologie. Son portefeuille s'étend des systèmes de convoyage et de transmission aux solutions de gestion des fluides, en passant par les applications d'amortissement et de traitement de surface.
Les analystes réagissent
Pour Oddo BHF, la valorisation de ContiTech est conforme aux attentes et globalement cohérente avec le profil de l'activité. La finalisation de l'opération est attendue d'ici fin 2026.
Les analystes en ont profité pour ajuster leur modèle et revoir leur objectif de cours de 68 à 76 euros, afin de prendre en compte cette opération. Leur recommandation reste à neutre sur le titre, en estimant que la transaction est bien reflétée dans le cours de bourse.
Selon leurs calculs, un retour de 100% via un dividende exceptionnel représenterait 12,50 euros par action.
Chez DZ Bank, les analystes estiment que le prix de 4 milliards d'euros est supérieur à leurs attentes (3,6 milliards d'euros). Ils pensent également que cette cession devrait avoir un impact positif sur le sentiment des investisseurs vis-à-vis de Continental. La recommandation reste à l'achat, avec une cible de 79 euros.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- pneumatiques (69,9%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (30,1%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,3%), Europe (34,9%), Amérique du Nord (29,3%), Asie-Pacifique (15,6%) et autres (5,9%).
En septembre 2025, le groupe a procédé à la scission de l'activité de fabrication de systèmes automobiles et de l'activité de production en sous-traitance.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.