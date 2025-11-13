Continental annonce que sa division ContiTech adoptera le PVC optimisé NEOVYN d'INEOS Inovyn, dont l'empreinte carbone est inférieure d'environ 37% à la moyenne européenne du PVC conventionnel. Cette réduction résulte notamment de l'usage d'énergies renouvelables (hydroélectrique, éolienne, solaire) et d'hydrogène bas carbone dans la production.
Le nouveau PVC sera intégré à un large éventail d'applications industrielles, allant des tuyaux alimentaires aux revêtements intérieurs automobiles. Selon Christian Dohmen, responsable des achats caoutchouc et chimie de ContiTech, cette transition permettra de réduire d'environ 31,5% les émissions liées à la gamme PVC utilisée en 2024.
Certifié selon la norme internationale ISCC PLUS, le NEOVYN assure la traçabilité des matières premières renouvelables et recyclées. Continental entend étendre cette approche à d'autres matériaux, notamment les composés de caoutchouc, afin d'intégrer davantage de solutions à faible empreinte carbone dans sa production.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes automobiles (48,8%) : freins de base (n° 1 mondial), circuits de freinage électronique (n° 2 mondial), composants de châssis, systèmes de commande, etc. ;
- pneumatiques (34,7%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (15,9%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne l'activité de production en sous-traitance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,6%), Europe (29,6%), Amérique du Nord (25,9%), Asie (20,8%) et autres (4,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.