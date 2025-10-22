Continental annonce élargir l'intégration de matériaux renouvelables et recyclés dans sa production de pneus, avec pour objectif d'atteindre au moins 40% de composants durables d'ici cinq ans, contre 26% en 2024.

Le groupe mise notamment sur l'acier recyclé, le polyester issu de bouteilles PET (technologie ContiRe.Tex) et la technologie d'adhésion COKOON, exempte de résorcinol et de formaldéhyde.

Ces innovations améliorent la durabilité sans compromis sur la sécurité ni les performances. Selon Dr Matthias Haufe, directeur du développement et de l'industrialisation des matériaux, l'entreprise 'réinvente le pneu avec des procédés plus durables et respectueux de l'environnement'.

COKOON, développée avec Kordsa, est disponible en licence libre pour encourager l'adoption sectorielle de solutions plus écologiques.