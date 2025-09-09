Continental annonce renforcer l'intégration de matières premières renouvelables et recyclées dans sa production de pneus.
Après une part moyenne de 26% en 2024, l'équipementier prévoit atteindre une fourchette de 28-29% d'ici fin 2025 et cible au moins 40% d'ici 2030.
Les efforts portent notamment sur le caoutchouc synthétique dérivé d'huile de cuisson usagée et sur des résines circulaires certifiées ISCC PLUS, en complément du caoutchouc naturel responsable.
'Nous bouclons la boucle : Continental intensifie son engagement dans l'économie circulaire', a commenté Jorge Almeida, responsable durabilité. Le groupe précise par ailleurs qu'il adopte aussi des additifs et procédés à plus faible empreinte carbone, avec une traçabilité assurée par le système de mass balance.
Continental renforce son engagement dans l'économie circulaire
Publié le 09/09/2025 à 14:56
