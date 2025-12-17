Continental a annoncé mercredi la nomination de Christian Kötz au poste de directeur général et de président du directoire, en remplacement de Nikolai Setzer qui quittera ses fonctions le 31 décembre, d'un commun accord avec le groupe, après cinq ans passés à ce poste.
L'équipementier automobile allemand souligne que cette décision s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de ses activités et de sa transformation en une entreprise spécialisée dans la fabrications de pneumatiques, un processus qu'il juge désormais "bien avancé".
La société a récemment finalisé la scission de son ex-filiale Aumovio, qui cote désormais en Bourse, et signé un accord portant sur la vente de son activité Original Equipment Solutions (OESL), une division comprend la production de tuyaux, de conduites et d'assemblages de tuyaux automobiles, mais ausso des systèmes antivibratoires et des produits d'étanchéité pour véhicules.
Par ailleurs, les préparatifs internes pour la cession de sa branche de composants en caoutchouc et en plastique ContiTech, prévue en 2026, sont en grande partie achevés, selon le communiqué.
Conti rappelle que Christian Kötz, âgé de 55 ans, travaille chez Continental depuis 1996 et qu'il a occupé divers postes au sein de la division pneumatique. Il est membre du directoire depuis 2019.
Nikolai Setzer, 54 ans, a quant à lui siégé pendant plus de 16 ans au conseil.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes automobiles (48,8%) : freins de base (n° 1 mondial), circuits de freinage électronique (n° 2 mondial), composants de châssis, systèmes de commande, etc. ;
- pneumatiques (34,7%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (15,9%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne l'activité de production en sous-traitance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,6%), Europe (29,6%), Amérique du Nord (25,9%), Asie (20,8%) et autres (4,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.