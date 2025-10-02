UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 80 E et annonce ses prévisions pour le troisième trimestre.
'Le ton donné pour le troisième trimestre dans le secteur des pneumatiques était un peu plus rassurant qu'au début du mois de septembre. Les prévisions de flux de trésorerie disponibles ont été confirmées et la cession de Contitech est en bonne voie' indique UBS dans son étude du jour.
La direction affiche sa confiance. 'Nous continuons à enregistrer des résultats solides dans tous les secteurs', a commenté le directeur financier Olaf Schick. Le CEO Nikolai Setzer souligne de son côté la dynamique positive de la division Automotive.
Continental a confirmé ses perspectives pour l'exercice, visant notamment une amélioration des performances au second semestre dans les divisions Tires et ContiTech.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes automobiles (48,8%) : freins de base (n° 1 mondial), circuits de freinage électronique (n° 2 mondial), composants de châssis, systèmes de commande, etc. ;
- pneumatiques (34,7%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (15,9%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne l'activité de production en sous-traitance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,6%), Europe (29,6%), Amérique du Nord (25,9%), Asie (20,8%) et autres (4,1%).
