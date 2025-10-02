Continental : UBS maintient son conseil, annonce ses prévisions

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 80 E et annonce ses prévisions pour le troisième trimestre.



'Le ton donné pour le troisième trimestre dans le secteur des pneumatiques était un peu plus rassurant qu'au début du mois de septembre. Les prévisions de flux de trésorerie disponibles ont été confirmées et la cession de Contitech est en bonne voie' indique UBS dans son étude du jour.



La direction affiche sa confiance. 'Nous continuons à enregistrer des résultats solides dans tous les secteurs', a commenté le directeur financier Olaf Schick. Le CEO Nikolai Setzer souligne de son côté la dynamique positive de la division Automotive.



Continental a confirmé ses perspectives pour l'exercice, visant notamment une amélioration des performances au second semestre dans les divisions Tires et ContiTech.