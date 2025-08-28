Continental : une nouvelle directrice financière pour Aumovio en vue du spin-off

Continental a annoncé jeudi avoir recruté Jutta Dönges, l'actuelle directrice financière de l'énergéticien allemand Uniper, en vue de prendre la direction financière d'Aumovio, sa filiale de connectivité et de technologies électroniques appelée à s'introduire en Bourse le mois prochain.



L'équipementier automobile précise que Jutta Dönges, qui est âgée de 52 ans, succédera d'ici au 1er mars 2026 à Philipp von Hirschheydt, le directeur général d'Aumovio qui assume en complément les taches de directeur financier à titre intérimaire à l'heure actuelle.



Dans un communiqué, Conti fait valoir que l'arrivée de Dönges va permettre à l'entité de renforcer son comité de direction et son indépendance en vue de son entrée en Bourse prévue le 18 septembre.



Aumovio, dont le nouveau siège doit se situer à Francfort et qui compte 90.000 collaborateurs à travers le monde, développe des systèmes électroniques et des logiciels qui permettent d'actionner des fonctions essentielles dans les véhicules d'aujourd'hui, comme les systèmes d'accès au véhicule et de démarrage, la cybersécurité, les technologies d'aide à la conduite, les systèmes d'info-divertissement ou les tableaux de bord numériques.