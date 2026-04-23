Contraction inattendue dans le secteur privé allemand en avril
L'activité dans le secteur privé en Allemagne a enregistré une contraction surprise au mois d'avril, selon les premiers résultats d'une enquête réalisée auprès des directeurs d'achat qui montre que les pressions inflationnistes sont revenues à des plus hauts de presque trois ans.
L'indice PMI composite calculé par S&P Global auprès des directeurs d'achat, qui rassemble les secteurs manufacturier et des services, a reculé à 48,3 ce mois-ci, son plus bas niveau en 16 mois, après 51,9 en mars. Le consensus le donnait à 51,1.
L'indice pour le seul secteur des services s'inscrit en baisse à 46,9 contre 50,9 le mois dernier, un plancher de 41 mois, à comparer avec 50,3 pour le consensus, tandis que celui mesurant le secteur manufacturier ressort en baisse plus modérée, à 51,2 après 52,2 en mars.
Pour mémoire, la barre des 50 points sépare croissance et contraction de l'activité.
La hausse des prix des intrants à un plus haut depuis novembre 2022
Dans son communiqué, S&P Global explique que l'économie allemande a marqué le pas sous l'effet du conflit au Moyen-Orient.
"Après dix mois consécutifs de croissance, l'activité s'est contractée en avril, pénalisée par un climat d'incertitude croissante et une vive remontée des prix", a déclaré Paul Smith, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.
"Face à l'envolée de leurs coûts, les entreprises ont relevé les tarifs de leurs biens et services à un rythme inédit depuis plus de trois ans, un signal clair de l'intensification des pressions inflationnistes outre-Rhin", ajoute-t-il.
D'après les données du cabinet de recherche, le taux global d'inflation des prix à la production a ainsi atteint son plus haut niveau depuis novembre 2022.
S&P Global, Inc. figure parmi les principaux prestataires internationaux de services d'informations financières à destination des investisseurs, des entreprises, des gouvernements, des institutions financières, des gestionnaires et des conseillers en investissements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services d'informations et d'analyses sur les marchés des matières premières, de l'énergie, de la mobilité et de l'ingénierie (58,3% ; S&P Global Market Intelligence, S&P Global Commodity Insights et S&P Global Mobility) ;
- prestations de notation financière (29,7% ; S&P Global Ratings) : destinées à évaluer les risques de solvabilité des entreprises ;
- gestion d'indices boursiers mondiaux et publication de données de marché (12% ; S&P Dow Jones Indices).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,8%), Europe (23%), Asie (10,7%) et autres (5,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.