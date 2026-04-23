Contraction inattendue dans le secteur privé allemand en avril

L'activité dans le secteur privé en Allemagne a enregistré une contraction surprise au mois d'avril, selon les premiers résultats d'une enquête réalisée auprès des directeurs d'achat qui montre que les pressions inflationnistes sont revenues à des plus hauts de presque trois ans.

L'indice PMI composite calculé par S&P Global auprès des directeurs d'achat, qui rassemble les secteurs manufacturier et des services, a reculé à 48,3 ce mois-ci, son plus bas niveau en 16 mois, après 51,9 en mars. Le consensus le donnait à 51,1.



L'indice pour le seul secteur des services s'inscrit en baisse à 46,9 contre 50,9 le mois dernier, un plancher de 41 mois, à comparer avec 50,3 pour le consensus, tandis que celui mesurant le secteur manufacturier ressort en baisse plus modérée, à 51,2 après 52,2 en mars.



Pour mémoire, la barre des 50 points sépare croissance et contraction de l'activité.



La hausse des prix des intrants à un plus haut depuis novembre 2022



Dans son communiqué, S&P Global explique que l'économie allemande a marqué le pas sous l'effet du conflit au Moyen-Orient.



"Après dix mois consécutifs de croissance, l'activité s'est contractée en avril, pénalisée par un climat d'incertitude croissante et une vive remontée des prix", a déclaré Paul Smith, directeur économique chez S&P Global Market Intelligence.



"Face à l'envolée de leurs coûts, les entreprises ont relevé les tarifs de leurs biens et services à un rythme inédit depuis plus de trois ans, un signal clair de l'intensification des pressions inflationnistes outre-Rhin", ajoute-t-il.



D'après les données du cabinet de recherche, le taux global d'inflation des prix à la production a ainsi atteint son plus haut niveau depuis novembre 2022.