Le conglomérat industriel dirigé par l'entrepreneur flamand Luc Tack, qui a récemment étendu ses activités aux États-Unis et en France, retrouve le chemin de la croissance mais subit toujours une sévère compression de ses marges.
Après une restructuration de longue haleine et une simplification fort bienvenue de sa structure actionnariale, Tessenderlo a subi coup sur coup la pandémie, puis l'invasion de l'Ukraine - qui l'a privé de ses sources d'approvisionnement à bas coût en Russie et en Biélorussie - et désormais la crise dans le Golfe Persique, qui fait peser un stress majeur sur les prix du soufre.
À ceci s'ajoute un marché de la construction profondément déprimé en Europe de l'Ouest, notamment en France, marché clé de la filiale Dyka du groupe, qui produit des tuyaux en PVC. Comme Luc Tack l'annonçait lui-même - en anglais dans le texte, et en toute candeur - au début de sa conférence aux analystes : "Boy, I must say it's been a rocky ride lately."
Si Tessenderlo affiche un résultat comptable négatif en raison de dépréciations et amortissements élevés en 2025, ses flux de trésorerie restent dans le vert et le groupe peut distribuer 80 millions d'euros à ses actionnaires, dont 45 millions en dividendes et 37 millions en rachats d'actions réalisés à des multiples de valorisation attractifs. Il a en parallèle mené un refinancement de sa dette et procédé à de nouvelles acquisitions.
Il est probable que les dépenses d'investissement diminuent en 2026, maintenant que le grand programme d'expansion de capacités - notamment à Defiance dans l'Ohio - arrive à son terme. Le management estime que la moitié des investissements du groupe en 2025 étaient des investissements de croissance ; l'autre moitié concerne donc la maintenance.
Fidèle à sa tradition de communication prudente, Tessenderlo dit s'attendre à un exercice fiscal 2026 comparable à 2025, tout en admettant sans détour ne pas être en mesure de prédire de quoi demain sera fait étant donné la conjoncture géopolitique très volatile ces derniers temps. Sans surprise, le marché n'apprécie guère.
À vingt euros par titre, la capitalisation boursière de Tessenderlo décote d'un quart sur la valeur des capitaux propres du groupe, qui s'échange par ailleurs à un multiple de son profit d'exploitation proche de son plancher historique. Ceci représente une réelle déconvenue pour Luc Tack, qui avait bien remis Tessenderlo sur pied après son spectaculaire redressement de Picanol, désormais intégré dans le groupe.
L'intéressé révélait par ailleurs vouloir utiliser la trésorerie disponible de Tessenderlo pour réaliser différents petits investissements. Voici qui va encore renforcer l'image d'une holding familiale diversifiée - un schéma classique en Belgique - au détriment de celle d'un acteur industriel concentré, même si les rachats d'actions devraient en toute logique se poursuivre au même rythme.
Couplé à une liquidité déjà extrêmement réduite, ce développement ne va a priori pas dans le sens d'une décote qui se refermerait prochainement.
Tessenderlo Group nv est un groupe industriel diversifié. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits agrochimiques (31,1%) : nutriments végétaux (engrais liquides sulfurés, engrais solides et solubles à base de sulfate de potassium, etc.) et produits de protection des cultures ;
- vente de produits industriels (25,3%) : systèmes de canalisation en plastique, profilés en PVC, produits chimiques de performance (chlorure ferrique, soude caustique, hypochlorite de sodium, acide chlorhydrique, sulfure de sodium, sulfure d'hydrogène, chlorure de calcium, etc.), produits d'électrolyse, produits chimiques de spécialité, etc. destinés aux secteurs du transport et du traitement de l'eau, de la construction, de l'industrie minière, de l'industrie agroalimentaire, des industries pétrolières et gazières, etc. ;
- vente de sous-produits animaux (23,4%) : graisses et protéines animales, gélatines, peptides de collagène, etc. ;
- vente d'équipements industriels (17,4%) : équipements électroniques, pièces de haute précision, machines à tisser, équipements de fonderie, d'impression sur métal, etc. ;
- production d'électricité (2,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (54,2%), Amérique du Nord (25,7%), Asie (11,9%), Amérique du Sud (4,5%) et autres (3,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.