Le conglomérat industriel dirigé par l'entrepreneur flamand Luc Tack, qui a récemment étendu ses activités aux États-Unis et en France, retrouve le chemin de la croissance mais subit toujours une sévère compression de ses marges.

Après une restructuration de longue haleine et une simplification fort bienvenue de sa structure actionnariale, Tessenderlo a subi coup sur coup la pandémie, puis l'invasion de l'Ukraine - qui l'a privé de ses sources d'approvisionnement à bas coût en Russie et en Biélorussie - et désormais la crise dans le Golfe Persique, qui fait peser un stress majeur sur les prix du soufre.

À ceci s'ajoute un marché de la construction profondément déprimé en Europe de l'Ouest, notamment en France, marché clé de la filiale Dyka du groupe, qui produit des tuyaux en PVC. Comme Luc Tack l'annonçait lui-même - en anglais dans le texte, et en toute candeur - au début de sa conférence aux analystes : "Boy, I must say it's been a rocky ride lately."

Si Tessenderlo affiche un résultat comptable négatif en raison de dépréciations et amortissements élevés en 2025, ses flux de trésorerie restent dans le vert et le groupe peut distribuer 80 millions d'euros à ses actionnaires, dont 45 millions en dividendes et 37 millions en rachats d'actions réalisés à des multiples de valorisation attractifs. Il a en parallèle mené un refinancement de sa dette et procédé à de nouvelles acquisitions.

Il est probable que les dépenses d'investissement diminuent en 2026, maintenant que le grand programme d'expansion de capacités - notamment à Defiance dans l'Ohio - arrive à son terme. Le management estime que la moitié des investissements du groupe en 2025 étaient des investissements de croissance ; l'autre moitié concerne donc la maintenance.

Fidèle à sa tradition de communication prudente, Tessenderlo dit s'attendre à un exercice fiscal 2026 comparable à 2025, tout en admettant sans détour ne pas être en mesure de prédire de quoi demain sera fait étant donné la conjoncture géopolitique très volatile ces derniers temps. Sans surprise, le marché n'apprécie guère.

À vingt euros par titre, la capitalisation boursière de Tessenderlo décote d'un quart sur la valeur des capitaux propres du groupe, qui s'échange par ailleurs à un multiple de son profit d'exploitation proche de son plancher historique. Ceci représente une réelle déconvenue pour Luc Tack, qui avait bien remis Tessenderlo sur pied après son spectaculaire redressement de Picanol, désormais intégré dans le groupe.

L'intéressé révélait par ailleurs vouloir utiliser la trésorerie disponible de Tessenderlo pour réaliser différents petits investissements. Voici qui va encore renforcer l'image d'une holding familiale diversifiée - un schéma classique en Belgique - au détriment de celle d'un acteur industriel concentré, même si les rachats d'actions devraient en toute logique se poursuivre au même rythme.

Couplé à une liquidité déjà extrêmement réduite, ce développement ne va a priori pas dans le sens d'une décote qui se refermerait prochainement.