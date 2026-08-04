Contrat de 270 millions d'euros pour Alstom en Australie

Le spécialiste de la mobilité durable s'est vu attribué un contrat par le gouvernement de l'Etat de Victoria en Australie qui a levé une option portant sur 25 trains X'trapolis 2.0 supplémentaires.

Cette commande supplémentaire, d'un montant de 270 millions d'euros qui sera enregistrée au deuxième trimestre de l'exercice 2026-2027, s'ajoute aux 25 trains actuellement en cours de livraison au titre d'un contrat initial attribué en 2021.



Le train X'trapolis 2.0, dérivé de la plateforme de véhicules périurbains Adessia d'Alstom se distingue par son exigence de 60% de contenu local, ce qui stimule l'industrie ferroviaire de l'Etat de Victoria. Grâce à l'exercice de cette option, des centaines d'emplois qualifiés seront ainsi préservés dans le secteur manufacturier, tant dans la métropole que dans les régions de l'Etat et soutiendront l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.



Le train X'trapolis 2.0 est un véhicule électrique à six voitures économe en énergie, développé en partenariat avec le ministère des Transports et de l'Aménagement du territoire de l'Etat de Victoria. D'une capacité de 1 225 passagers, doté d'un agencement permettant de circuler librement d'une extrémité à l'autre et de portes plus larges, il intègre des aménagements d'accessibilité comprenant 20 emplacements réservés aux fauteuils roulants, des espaces dédiés aux poussettes, aux vélos et à usage mixte, des rampes semi-automatisées, une signalétique tactile, des technologies d'aide à l'audition, ainsi qu'une interface passager-conducteur améliorée.