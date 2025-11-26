La Compagnie des Alpes annonce que l'offre déposée par sa filiale, la Société d'Aménagement de La Plagne (SAP), a été retenue par le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP), à l'issue d'une mise en concurrence.
Elle s'est ainsi vu renouveler le contrat de Délégation de Service Public (DSP) portant sur l'aménagement et l'exploitation du domaine de La Plagne (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh.
Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde. Constitué d'un maillage de 11 stations-villages interconnectés, le domaine comprend 225 km de pistes, 133 pistes et 95 remontées mécaniques.
Ce nouveau contrat de DSP prendra effet le 11 juin 2027, pour une durée de 25 ans. Il permet l'exploitation d'un domaine de haute altitude garant d'une pratique du ski à long terme, validé par les prévisions d'enneigement, avec un potentiel de diversification.
Depuis sa création en 1989, Compagnie des Alpes (CDA) s'est imposée comme un leader incontesté de l'industrie des loisirs. Le groupe est présent sur 22 sites, dont 10 grands Domaines skiables des Alpes (La Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d'Isère, Les Menuires, Méribel, Serre Chevalier, Flaine, et Samoëns - Morillon - Sixt Fer-à-Cheval) et 12 Parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin Paris, Walibi et Futuroscope).
En outre, Compagnie des Alpes (CDA) détient des participations dans 4 domaines skiables, dont Chamonix.
Le CA par activité se ventile essentiellement entre exploitation de Parcs de loisirs (46%) et exploitation de Domaines skiables (44,6%).
