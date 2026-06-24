Le spécialiste des systèmes de batteries intelligentes a franchi une nouvelle étape dans le secteur ferroviaire. L'expert industriel annonce avoir été sélectionné par KONCAR - Electric Vehicles, le premier constructeur croate de véhicules ferroviaires, pour équiper sa nouvelle génération de rames automotrices à batterie (BMU) et électriques à batterie (BEMU).
Dans le cadre de ce partenariat, KONCAR a passé une commande initiale auprès de Forsee Power pour équiper huit trains destinés au réseau ferroviaire croate. Ces rames de deux ou trois voitures, conçues pour le transport de 200 à 300 voyageurs sur des lignes non électrifiées, utiliseront la technologie embarquée pour la propulsion, l'alimentation auxiliaire et le freinage régénératif.
Forsee Power déploiera sa solution modulaire dédiée, le système FORSEE ZEN 55 LFP RAIL, composé de modules de 55 kWh et compatible avec des architectures allant jusqu'à 1 500 V. Fabriquée sur les sites du groupe (Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord) et associée à un système de gestion de batterie propriétaire, cette technologie robuste en chimie LFP offre une durée de vie allant jusqu'à 7 000 cycles. Elle assure également une interopérabilité complète avec les infrastructures existantes, incluant les caténaires 25 kV et les stations de recharge KONCHARGE, tout en répondant aux strictes normes de sécurité ferroviaires (notamment EN 50126 SIL2).
Pour Forsee Power, ce contrat valide la pertinence de son offre hautement évolutive face aux enjeux de décarbonation du transport régional européen. De son côté, le groupe centenaire KONCAR consolide son statut de pionnier de la mobilité durable en Europe du Sud-Est.
Forsee Power est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de batteries intelligents destinés au marché de l'électromobilité. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente, installation et mise en service de systèmes de batteries lithium-ion (96,3%) : destinés aux véhicules électriques légers (vélos électriques, scooters électriques et véhicules légers de 1 à 4 roues), aux véhicules lourds (véhicules agricoles, de chantier et industriels, véhicules utilitaires, camions, bus, véhicules ferroviaires et navires), aux unités de stockage stationnaires (résidentielles, commerciales et industrielles), aux équipements médicaux, aux objets connectés, aux systèmes domotiques, aux équipements robotiques et aux outillages professionnels ;
- prestations de services (2,5%) : prestations de financement (location de batteries), de gestion du cycle de vie des batteries et de services après-vente ;
- autres (1,2%).
A fin 2025, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en France, en Pologne, en Inde, aux Etats Unis et en Chine.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,6%), Europe (68,3%), Asie (16,9%), Etats-Unis (1,7%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.