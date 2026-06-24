Contrat en Croatie pour Forsee Power

Le spécialiste des systèmes de batteries intelligentes a franchi une nouvelle étape dans le secteur ferroviaire. L'expert industriel annonce avoir été sélectionné par KONCAR - Electric Vehicles, le premier constructeur croate de véhicules ferroviaires, pour équiper sa nouvelle génération de rames automotrices à batterie (BMU) et électriques à batterie (BEMU).

Dans le cadre de ce partenariat, KONCAR a passé une commande initiale auprès de Forsee Power pour équiper huit trains destinés au réseau ferroviaire croate. Ces rames de deux ou trois voitures, conçues pour le transport de 200 à 300 voyageurs sur des lignes non électrifiées, utiliseront la technologie embarquée pour la propulsion, l'alimentation auxiliaire et le freinage régénératif.



Forsee Power déploiera sa solution modulaire dédiée, le système FORSEE ZEN 55 LFP RAIL, composé de modules de 55 kWh et compatible avec des architectures allant jusqu'à 1 500 V. Fabriquée sur les sites du groupe (Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord) et associée à un système de gestion de batterie propriétaire, cette technologie robuste en chimie LFP offre une durée de vie allant jusqu'à 7 000 cycles. Elle assure également une interopérabilité complète avec les infrastructures existantes, incluant les caténaires 25 kV et les stations de recharge KONCHARGE, tout en répondant aux strictes normes de sécurité ferroviaires (notamment EN 50126 SIL2).



Pour Forsee Power, ce contrat valide la pertinence de son offre hautement évolutive face aux enjeux de décarbonation du transport régional européen. De son côté, le groupe centenaire KONCAR consolide son statut de pionnier de la mobilité durable en Europe du Sud-Est.