Contrat en Italie pour Aliko Scientific

Aliko Scientific a remporté un important appel d'offres public de cinq ans émis par l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II en Italie. La valeur totale potentielle de ce contrat est d'environ 620 000 euros, sur cinq ans.

L'ex-Ikonisys, via sa filiale à 100% Hospitex, sera chargée de fournir des systèmes de diagnostic et de réactifs cytologiques liquides pour un programme de cytopathologie et de pathologie moléculaire prédictive au sein du département des maladies hématologiques, anatomie pathologique et maladies rhumatismales.



Pour Francesco Trisolini, président-directeur général d'Aliko Scientific : "ce prix représente une nouvelle étape importante dans l'exécution de notre stratégie à long terme axée sur les revenus récurrents, l'expansion de la base installée et des solutions pathologiques exceptionnelles. Nous croyons que l'adoption croissante de modèles de diagnostic basés sur les services dans les établissements de santé soutient des opportunités de croissance durables à long terme pour le groupe".



L'appel d'offres comprend la fourniture d'instruments de diagnostic ; consommables et réactifs de cytologie à base liquide ; assistance technique et services de maintenance à tout risque ; un soutien opérationnel à long terme sous un modèle de service récurrent. Le contrat attribué a une valeur de base d'environ 440 000 EUR hors TVA sur une période de 60 mois, avec des mécanismes supplémentaires de prolongation et d'options pouvant augmenter la valeur totale du contrat à environ 620 000 EUR.