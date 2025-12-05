The Cooper Companies a annoncé jeudi le lancement d’une revue stratégique formelle destinée à identifier des leviers de création de valeur à long terme pour ses actionnaires. Cette initiative, qui survient dans un contexte de pressions croissantes d’actionnaires activistes, est saluée en Bourse, l’action grimpant de 8% durant la séance. Le groupe souhaite renforcer sa compétitivité sur ses marchés clés, améliorer son efficacité opérationnelle et optimiser l’allocation de son capital.

L’entreprise, spécialisée dans les lentilles de contact via CooperVision et les produits de santé féminine à travers CooperSurgical, est ciblée depuis plusieurs mois par les fonds JANA Partners et Browning West. Ces derniers réclament une réforme de la gouvernance et une orientation stratégique plus ambitieuse. JANA Partners, qui a récemment pris une participation au capital, a salué l’annonce comme "une première étape importante pour libérer le potentiel de valeur de Cooper".

En parallèle, Cooper a présenté des prévisions encourageantes pour l’exercice fiscal 2026, tablant sur un bénéfice par action compris entre 4,45 et 4,60 dollars, au-dessus des attentes du marché. Le chiffre d’affaires est attendu entre 4,30 et 4,34 milliards de dollars. Le groupe anticipe également 50 millions de dollars d’économies annuelles après une restructuration majeure, finalisée au quatrième trimestre, et a annoncé que Colleen Jay prendra la présidence du conseil d’administration en janvier 2026.