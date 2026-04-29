Copa Airlines commande une quarantaine de 737 MAX à Boeing

Le constructeur états-unien va ainsi renforcer sa présence en Amérique latine avec un nouvel accord stratégique avec la compagnie panaméenne.

Boeing fait savoir que la compagnie Copa Airlines lui a commandé 40 avions 737 MAX, assortis d'options pour jusqu'à 20 appareils supplémentaires de cette famille monocouloir. Cet accord s'inscrit dans un plan d'expansion de flotte plus large, portant à plus de 100 le nombre de 737 MAX que la compagnie prévoit d'intégrer, commandes existantes comprises.



Copa Airlines entend s'appuyer sur ces appareils pour moderniser sa flotte et étendre son réseau depuis son hub de Panama vers les Amériques et les Caraïbes. Le groupe met en avant les gains d'efficacité, d'autonomie et de capacité du 737 MAX pour soutenir sa croissance.



Boeing rappelle que cette commande prolonge plus de 40 ans de partenariat avec Copa Airlines.



Selon ses perspectives de marché, la région Amérique latine et Caraïbes nécessitera plus de 2 300 nouveaux avions sur les 20 prochaines années, dont près de 90% de monocouloirs.



Le titre Boeing a cédé 0,26% hier à Wall Street mais affiche une progression d'un peu plus de 6% depuis le début de l'année.