Boeing fait savoir que la compagnie Copa Airlines lui a commandé 40 avions 737 MAX, assortis d'options pour jusqu'à 20 appareils supplémentaires de cette famille monocouloir. Cet accord s'inscrit dans un plan d'expansion de flotte plus large, portant à plus de 100 le nombre de 737 MAX que la compagnie prévoit d'intégrer, commandes existantes comprises.
Copa Airlines entend s'appuyer sur ces appareils pour moderniser sa flotte et étendre son réseau depuis son hub de Panama vers les Amériques et les Caraïbes. Le groupe met en avant les gains d'efficacité, d'autonomie et de capacité du 737 MAX pour soutenir sa croissance.
Boeing rappelle que cette commande prolonge plus de 40 ans de partenariat avec Copa Airlines.
Selon ses perspectives de marché, la région Amérique latine et Caraïbes nécessitera plus de 2 300 nouveaux avions sur les 20 prochaines années, dont près de 90% de monocouloirs.
Le titre Boeing a cédé 0,26% hier à Wall Street mais affiche une progression d'un peu plus de 6% depuis le début de l'année.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.