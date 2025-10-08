L’action CoreWeave a gagné plus 8% mercredi après la présentation d’une nouvelle gamme d’outils destinés aux développeurs de logiciels d’intelligence artificielle. Le fournisseur de cloud, déjà partenaire d’OpenAI, enrichit ainsi son offre au-delà de la simple location de GPU Nvidia en proposant des services applicatifs. La principale nouveauté est un système d’apprentissage par renforcement en mode "serverless", capable d’ajuster automatiquement la capacité de calcul sans intervention humaine. Selon CoreWeave, cette technologie réduit les coûts d’entraînement des modèles de 40% par rapport à une utilisation locale de GPU Nvidia H100, tout en maintenant la même qualité de performance.

Ce lancement s’inscrit dans la continuité du rachat de Weights and Biases en mai dernier pour 1 milliard de dollars, une startup spécialisée dans l’évaluation et la supervision de modèles d’IA. En ciblant directement les développeurs, CoreWeave cherche à consolider sa position sur un marché du cloud dominé par des géants comme Amazon Web Services. La société parie sur la simplification de l’accès à des outils d’entraînement avancés pour se différencier dans un secteur où la demande en GPU reste extrêmement forte.

Le groupe, basé dans le New Jersey et introduit au Nasdaq en mars, continue par ailleurs d’étendre ses partenariats. Il a récemment prolongé un contrat avec OpenAI pouvant atteindre 6,5 milliards de dollars et signé un accord avec Meta de 14,2 milliards. Parallèlement, CoreWeave prépare le rachat de Core Scientific pour 9 milliards, malgré l’opposition d’une partie des actionnaires de cette dernière. Pour son PDG Mike Intrator, cette stratégie de croissance agressive vise à ancrer CoreWeave comme acteur incontournable de l’infrastructure d’IA à grande échelle.