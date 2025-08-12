CoreWeave a beau surfer sur la vague de l’IA, les investisseurs restent sur leur faim. L’entreprise, spécialisée dans le cloud computing pour l’intelligence artificielle, a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais le marché n’a retenu qu’un chiffre : la perte nette, qui continue de s’aggraver.

Au deuxième trimestre (avril-juin), le chiffre d’affaires a atteint 1,21 milliard de dollars, au-dessus des 1,08 milliard prévus. Mais la perte nette a encore gonflé pour atteindre 267 millions de dollars, un résultat plus mauvais que les 241 millions attendus. Autrement dit, plus la société encaisse, plus elle dépense — et les marges restent un point noir.

Le carnet de commandes, certes élevé à 30,1 milliards de dollars, ne dissipe pas les inquiétudes : la concurrence dans le cloud IA est féroce et les coûts d’accès aux précieuses puces Nvidia pèsent lourd. Après une hausse spectaculaire de 33 % du titre en cinq jours, l’action a brutalement décroché d’environ 6 % après la clôture. Un signal clair que les marchés veulent désormais moins de promesses et plus de rentabilité tangible.