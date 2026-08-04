CoreWeave ouvre ses premiers centres de données en Asie-Pacifique avec un projet en Indonésie
CoreWeave poursuit son expansion internationale en annonçant la construction de trois centres de données en Indonésie. Cette implantation marque son entrée sur le marché de l'Asie-Pacifique, où la demande en capacités de calcul pour l'intelligence artificielle continue de croître.
CoreWeave a annoncé la construction de trois centres de données en Indonésie, ses premières infrastructures en Asie-Pacifique. Les installations représenteront une capacité électrique contractuelle totale de 360 mégawatts et seront entièrement détenues et exploitées par le groupe. Cette expansion répond à la demande croissante des entreprises, des spécialistes de l'intelligence artificielle et des gouvernements pour des capacités de calcul situées au plus près des données et des utilisateurs, afin de réduire la latence et de respecter les exigences de localisation des données.
Le groupe prévoit également de recruter et de former des équipes locales pour exploiter ces nouveaux sites, contribuant ainsi au développement de l'écosystème de l'intelligence artificielle en Indonésie. Ces infrastructures viendront compléter un réseau mondial qui comptait déjà 49 centres de données en exploitation à la fin du mois de mars, confirmant la stratégie d'expansion rapide de CoreWeave face à la demande soutenue en services de cloud dédiés à l'IA.
En mai, CoreWeave avait relevé la borne basse de ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026, désormais comprises entre 31 et 35 milliards de dollars, en raison de la hausse du coût des composants liée à la pénurie de puces mémoire. L'entreprise a également renforcé son carnet de commandes cette année grâce à plusieurs contrats majeurs, dont un accord élargi de 21 milliards de dollars avec Meta et un partenariat pluriannuel conclu avec Anthropic.
CoreWeave, Inc. est une entreprise spécialisée dans les technologies d’infrastructure cloud. La société propose la plateforme CoreWeave Cloud, qui comprend des logiciels et des services cloud proposant l’automatisation et l’efficacité nécessaires à la gestion d’infrastructures complexes d’intelligence artificielle (IA). Sa plateforme CoreWeave Cloud est une solution intégrée spécialement conçue pour l’exécution de charges de travail d’IA, telles que l’entraînement de modèles et l’inférence. Ses solutions comprennent des services d'infrastructure, des services logiciels gérés et des services logiciels d'application. Ses services d'infrastructure offrent à ses clients un accès à des ressources de calcul avancées sur processeurs graphiques (GPU) et processeurs centraux (CPU), à des réseaux hautement performants et à des capacités de stockage. Ses services logiciels gérés comprennent CKS, un cloud privé virtuel flexible, ainsi qu'un service « bare metal » qui exécute Kubernetes directement sur des serveurs haute performance. Ses services logiciels d'application s'appuient sur son infrastructure et ses services logiciels gérés, en intégrant des outils supplémentaires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.