CoreWeave porté par l'explosion de la demande en infrastructures d'intelligence artificielle

CoreWeave a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, confirmant la forte croissance du marché des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,08 milliards de dollars au premier trimestre, contre 1,97 milliard attendu par les analystes selon LSEG. Un an plus tôt, les revenus s'élevaient à 981,8 millions de dollars. Cette progression est portée par la demande croissante des développeurs de modèles d'IA pour des capacités de calcul avancées.

L'entreprise poursuit une expansion rapide afin de concurrencer les grands acteurs du cloud comme Amazon. CoreWeave développe notamment des centres de données équipés de processeurs graphiques Nvidia pour des clients tels qu'OpenAI et Anthropic. À la fin du trimestre, le groupe disposait d'environ 3,5 gigawatts de capacité électrique sous contrat et d'un carnet de commandes estimé à 99,4 milliards de dollars. Cette croissance s'accompagne toutefois d'une forte hausse des dépenses, avec des coûts technologiques et d'infrastructure en hausse de 127% à 1,27 milliard de dollars.



La perte nette s'est fortement creusée pour atteindre 740 millions de dollars, contre 315 millions un an auparavant, en raison des investissements massifs engagés pour soutenir cette expansion. Afin de financer sa croissance, CoreWeave a levé 8,5 milliards de dollars de nouvelles dettes au premier trimestre et dispose désormais d'un endettement total proche de 25 milliards. Malgré ces inquiétudes, le marché continue de soutenir le groupe, dont l'action a progressé d'environ 80% depuis le début de l'année, aidée notamment par le soutien de Nvidia, qui a acquis 2 milliards de dollars supplémentaires d'actions CoreWeave au cours du trimestre.