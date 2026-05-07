CoreWeave porté par l'explosion de la demande en infrastructures d'intelligence artificielle
CoreWeave a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, confirmant la forte croissance du marché des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 2,08 milliards de dollars au premier trimestre, contre 1,97 milliard attendu par les analystes selon LSEG. Un an plus tôt, les revenus s'élevaient à 981,8 millions de dollars. Cette progression est portée par la demande croissante des développeurs de modèles d'IA pour des capacités de calcul avancées.
L'entreprise poursuit une expansion rapide afin de concurrencer les grands acteurs du cloud comme Amazon. CoreWeave développe notamment des centres de données équipés de processeurs graphiques Nvidia pour des clients tels qu'OpenAI et Anthropic. À la fin du trimestre, le groupe disposait d'environ 3,5 gigawatts de capacité électrique sous contrat et d'un carnet de commandes estimé à 99,4 milliards de dollars. Cette croissance s'accompagne toutefois d'une forte hausse des dépenses, avec des coûts technologiques et d'infrastructure en hausse de 127% à 1,27 milliard de dollars.
La perte nette s'est fortement creusée pour atteindre 740 millions de dollars, contre 315 millions un an auparavant, en raison des investissements massifs engagés pour soutenir cette expansion. Afin de financer sa croissance, CoreWeave a levé 8,5 milliards de dollars de nouvelles dettes au premier trimestre et dispose désormais d'un endettement total proche de 25 milliards. Malgré ces inquiétudes, le marché continue de soutenir le groupe, dont l'action a progressé d'environ 80% depuis le début de l'année, aidée notamment par le soutien de Nvidia, qui a acquis 2 milliards de dollars supplémentaires d'actions CoreWeave au cours du trimestre.
CoreWeave, Inc. est une entreprise technologique américaine fondée en 2017, spécialisée dans l’infrastructure cloud destinée aux charges de calcul intensives. Elle s’est positionnée comme un acteur de niche dans un marché dominé par des géants généralistes. Son offre repose sur une spécialisation verticale dans l’intelligence artificielle (IA) et les usages connexes, notamment le calcul haute performance (HPC) et le rendu graphique. CoreWeave exploite une architecture GPU-first, optimisée pour l’entraînement et l’inférence de modèles d’IA générative. Elle cible également le calcul scientifique, financier et les besoins de rendu 3D en temps réel. Grâce à ses propres centres de données implantés aux États-Unis et en Europe, l’entreprise contrôle l’ensemble de son infrastructure. Cette maîtrise lui permet d’offrir des performances élevées, une faible latence et une grande souplesse de déploiement. Certaines installations sont mutualisées, tandis que d’autres sont entièrement dédiées à un client unique. CoreWeave attire une clientèle variée, allant des startups d’IA aux laboratoires de recherche, en passant par les studios de production et les institutions financières. En complément de son infrastructure matérielle, la société développe ses propres logiciels de gestion GPU. Ces outils permettent une allocation intelligente des ressources, une optimisation continue des performances et une meilleure maîtrise des coûts. Cette intégration verticale, du hardware au software, renforce la compétitivité de l’entreprise. CoreWeave se distingue par son approche sur-mesure et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Elle ambitionne de devenir le prestataire de référence pour les workloads IA à l’échelle mondiale. Dans un contexte de forte demande en puissance de calcul, son modèle séduit par sa spécialisation et son agilité.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.