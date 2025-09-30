L’action de CoreWeave a bondi de près de 10% mardi en préouverture après l’annonce d’un accord stratégique de 14,2 milliards de dollars conclu avec Meta. Spécialiste de l’infrastructure cloud dédiée à l’intelligence artificielle, la société confirme ainsi son rôle central dans la sécurisation des capacités de calcul nécessaires aux grandes plateformes technologiques.

Cet accord intervient dans un contexte de croissance fulgurante pour CoreWeave, qui avait déjà élargi son partenariat avec OpenAI de 6,5 milliards de dollars la semaine précédente, portant leur collaboration à 22,4 milliards. Ces contrats illustrent la demande croissante en puissance de calcul, enjeu clé de la compétition entre géants du numérique et start-up d’IA.

Avec ces succès, CoreWeave s’impose désormais comme un acteur majeur de l’écosystème mondial du cloud pour l’intelligence artificielle, aux côtés des leaders historiques du secteur. Selon l’entreprise, ces partenariats démontrent que les avancées de l’IA reposent autant sur l’innovation logicielle que sur les infrastructures qui la soutiennent.