Le fournisseur cloud CoreWeave a annoncé jeudi une nouvelle extension de son partenariat avec OpenAI, d’une valeur pouvant atteindre 6,5 milliards de dollars. Ce contrat porte le total des accords conclus cette année entre les deux sociétés à 22,4 milliards, confirmant le rôle central de CoreWeave dans la stratégie d’OpenAI pour sécuriser des capacités massives de calcul. Après un premier accord de 11,9 milliards en mars puis un avenant de 4 milliards en mai, il s’agit de la troisième extension majeure de ce partenariat en 2025.

L’annonce s’inscrit dans le cadre du projet Stargate, vaste programme d’infrastructures lancé cette semaine par OpenAI. Celui-ci prévoit près de 7 gigawatts de capacité répartis sur cinq nouveaux sites en partenariat avec Oracle et SoftBank, en plus du site principal d’Abilene (Texas) et des projets avec CoreWeave. L’investissement global dépasse déjà 400 milliards de dollars sur trois ans, avec un objectif de 10 gigawatts et 500 milliards au terme du projet.

Cette course à la puissance de calcul illustre l’interdépendance croissante des grands acteurs de l’IA et des semi-conducteurs. Nvidia, au cœur de cette dynamique, détient plus de 5% du capital de CoreWeave et lui a vendu pour 6,3 milliards de dollars de matériel, tout en s’engageant à racheter toute capacité cloud invendue. L’entreprise a également annoncé un investissement de 100 milliards dans OpenAI. Cette interconnexion financière et industrielle souligne la concentration du marché et l’importance stratégique croissante des infrastructures dans la compétition mondiale autour de l’intelligence artificielle.